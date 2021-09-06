Как выбрать игровую клавиатуру

Тип клавиатуры

При выборе игровых клавиатур в магазине https://rz-store.ru/ стоит заострить внимание на два принципиально разных типа: мембранные и механические. Первые отличаются более доступной стоимостью и тихим функционированием, а потому получили наибольшее распространение. В основании каждой клавиши в них имеется мембрана из резины, которая обеспечивает ее сопротивление и возвращение. Под конец умеренно тугого нажатия ощущается провал при срабатывании клавиши. Резинки в таких клавиатурах имеют непродолжительный срок службы. Число одновременных нажатий клавиш в них невелико. В связи с данными особенностями мембранные клавиатуры не пользуются популярностью среди геймеров.

Основой механических клавиатур, идеально подходящих для геймеров, служат высоконадежные механические переключатели, способные выдержать до 70 миллионов нажатий. Сигнал механических переключателей регистрируется раньше, чем нажатая клавиша достигнет предельного положения, а в исходную позицию они возвращаются почти моментально. Механические переключатели в течение всего срока эксплуатации функционируют как новые. В механических клавиатурах предусмотрена возможность синхронных нажатий множества клавиш, что крайне полезно для геймеров. Недостаток механических клавиатур заключается в повышенной шумности.

Подсветка клавиатуры и выделение кнопок

Функция подсветки, которой оснащены игровые клавиатуры, помогает геймерам в темноте. Во многих таких клавиатурах имеется возможность настраивать разные режимы подсветки, а также выделять нужные клавиши при помощи определенной подсветки. Нередко на игровых клавиатурах встречаются прорезиненные клавиши или кнопки с разнообразным напылением. Благодаря этому пальцы лучше сцепляются с поверхностью клавиш, что обеспечивает хорошую управляемость и фиксацию.

Дополнительные кнопки и встроенная память

Во многих игровых клавиатурах имеются макрокнопки, предназначенные для записи комбинации одновременных или последовательных нажатий нескольких клавиш. Чаще всего они вынесены в отдельный столбец или ряд. Записать макросы можно при помощи специальных программ, написанных производителями клавиатур. При наличии в клавиатуре встроенной памяти можно хранить макросы в ней, они сохраняются даже при отключении компьютера.

Кроме того, игровые клавиатуры обычно оснащаются кнопками мультимедиа, облегчающими управление медиапрограммами, паузами, громкостью, списком воспроизведения без необходимости открывать само приложение. Эти кнопки выделяются в отдельный блок, как правило, расположенный вверху клавиатуры.