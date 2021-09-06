Холдинг Veon заявил о планах по продаже башенного бизнеса в России за $970 млн

Телекоммуникационный холдинг Veon, который является владельцем российского ПАО «Вымпелком» объявил о планах по продаже вышек мобильной связи в России компании «Сервис-Телеком», говорится в сообщении холдинга. Стоимость сделки, которая включает 100% «Национальной башенной компании», оценивается в 70,65 млрд рублей ($970 млн). НБК управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России.

Уточняется, что в собственности компании останется вся активная инфраструктура мобильной сети, которую эксплуатирует «Вымпелком», а также большая часть вышек, размещенных на крышах.

Закрытие сделки намечено на четвертый квартал 2021 года. В настоящее время ожидается согласование со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники, компании «Вымпелком» и «Сервис-Телеком» заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период 8 лет и многократное продление на 8 лет по усмотрению «Вымпелкома». Обе компании становятся участницами новой программы build-to-suit по строительству объектов под нужды «Вымпелкома», согласно которой до 2029 года будет построено до 5 тыс. объектов инфраструктуры.