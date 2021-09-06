Куба смягчает условия въезда для туристов

Власти Кубы заявили о снятии ряда карантинных ограничений с 15 ноября (к этому времени будет вакцинировано около 93% населения), сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальное издание кубинской компартии Granma. В частности, у иностранных туристов не будут требовать ПЦР-тест на коронавирус по прилету на остров. На Кубе будут признаваться зарубежные сертификаты о вакцинации от коронавируса, но не сообщается какие препараты будут признавать кубинские власти.

Кроме того, министерство туризма Острова обещает постепенное открытие внутреннего туризма в соответствии с эпидемиологическими показателями отдельных провинций, что означает отмену ограничений на перемещение по территории Кубы. На сегодняшний день в стране действуют жесткие эпидемиологические ограничения. В большинстве кубинских провинций на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом действует комендантский час, закрыты рестораны и увеселительные заведения. На перемещение по территории страны введены ограничения. Вероятнее всего, с 15 ноября экскурсии по Кубе для туристов возобновятся.

31 июля «Эксперт» сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в рамках «закона Магнитского» наложило санкции на двух кубинских физических лиц и одно кубинское юридическое лицо за «нарушение прав человека». Под санкции попало министерства внутренних дел Кубы, его руководитель Оскар Алехандро Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Мануэль Сьерра Ариас.

22 июля Минфин США ввел санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры из-за «подавления демонстраций» на острове.

С октября 1960 года в отношении Кубы действует экономическое эмбарго со стороны США.

11 июля на Кубе вспыхнули акции протеста с экономическими и политическими требованиями, которые продолжались несколько дней. Власти Кубы обвинили США в организации беспорядков на острове.