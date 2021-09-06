Курс доллара: рубль может рухнуть

Очередную рабочую неделю рубль завершил уверенно прибавив в обеих парах. Так, в пятницу, 3 сентября на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составлял 72,72 руб., а курс евро – 86,40. Таким образом, по сравнению с закрытием 27 августа, «американец» просел сразу на 88 коп., а евро – на 38 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Тем самым рубль укрепился к основным резервным мировым валютам, отыгрывая по позитивное настроение рынков на фоне дешевеющего доллара, который теряет свои позиции по всему мире из-за слабых данных по безработице.

Как поясняют эксперты, опубликованная в конце завершившейся недели статистика не позволяют центробанку США приступить к сворачиванию программы выкупа активов, что положительно влияет на все рисковые активы, к которым относится и рубль.

Как напомнила Елизавета Наумова из Альфа-банка, в пятницу «россиянин» остановился в росте из-за проявления волатильности на рынках, отреагировавших на неожиданно слабую статистику по американскому рынку труда.

В свою очередь Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал» отметил, что опубликованные в конце недели, говорят о том, что экономика США восстанавливается недостаточными темпами.

«Статистика по занятости оказалась существенно, чем это прогнозировалось. Фондовый рынок в пятницу открылся в негативе. Мы считаем, что впоследствии это скажется на курс валют развивающихся рынков. В ближайшие же сессии пару доллар-рубль мы ожидаем увидеть в коридоре 73,00-73,60, а пару евро-рубль в диапазоне 86,50-87,50», – прогнозирует он.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может рухнуть

Между тем Максим Тимошенко из банка Русский стандарт полагает, что сохранение стимулирующих экономику программ должно оказать давление на доллар, а соответственно поддержать рубль, так как на показатели американского рынка труда будет опираться Федрезерв при определении сроков окончания стимулирующих мер.

По его мнению, формально стимуляция американской экономики продолжит давить на доллар и напротив поддержит риск. Однако, как подчеркнул он, реакции рынка на откровенно слабый отчёт американского Министерства труда может оказаться и обратной.

«То есть, вполне вероятно, что глобальные игроки устроят бегство из рисковых активов в защитные, что уже ударит по рублю, поддержав при этом курс американской валюты», – заявил Тимошенко.

Олег Кочетков из МТС-Банка также отметил, что статистика по рынку труда США оказалась существенно ниже ожиданий, оказав давление на доллар. При этом процентные ставки в американской валюте также сначала заметно ушли вниз, после чего быстро вернулись обратно, а позже даже обновили пятничные максимумы.

«Произошло это из-за того, что долговой рынок не поверил в отдаление момента нормализации политики из-за плохих данных. А разное поведение курса доллара и долгового рынка вызывает серьёзную неопределённость. Это означает, что в перспективе ближайших дней валютный время рынок окажется в боковике, регулярно меняя настрой. В этой связи мы видим пару доллар-рубль на этой неделе в пределах 72,50-73,50», – полагает эксперт.

В свою очередь Александр Захаров из Экспобанка настроен пессимистично относительно курса рубля. По его мнению, наша валюта может рухнуть при начале роста индекса доллара. Как пояснил эксперт, триггером, который вероятнее всего потянет рубль вниз, станут данные об инфляции в США. Их публикация ожидается в пятницу 10 сентября.

«Дело в том, что большинство аналитиков считают, что уровень инфляции окажется выше прогнозируемого. Правда, следует помнить, что эти данные будут опубликованы лишь в самом конце рабочей недели. До этого же пара доллар-рубль продолжит двигаться за отметку ниже 73,00, закрепившись в четверг возле 72,75», – резюмировал Захаров.