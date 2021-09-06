Курс доллара: рубль скорректировался вниз

В понедельник рубль в первой половине дня скорректировался вниз, но в целом остаётся относительно устойчивым.

Открывшись утром к доллару на уровне 72,80, а к евро – на отметке 86,45, в 17:00 мск «американец» пошёл вверх и достиг уровня 72,96 руб. Единая валюта ЕС при этом укрепилась до 86,56 руб. Между тем индекс доллара к тому же времени с 92,22 откатился до 92,11 пункта.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, рубль сегодня с самого старта торгов на Мосбирже устремился вниз, хотя ситуация на мировых площадках была достаточно благоприятной.

«Чёрное золото» при этом находилась под умеренным давлением, но вскоре и нефтяные котировки стали восстанавливаться. Однако несмотря на улучшение внешнего фона, рубль после нескольких коррекционных попыток продолжил сдавать позиции, напомнил эксперт.

«Давление на нацвалюту и других коллег рубля по сегменту ЕМ оказывает поступательный рост доллара. Правда, многие представители сектора ещё утром стали восстанавливаться, часть вышла в плюс», – комментирует ситуацию на валютном рынке Бабин.

Эксперт считает, что в понедельник восходящей динамике биржевых инструментов способствуют надежды глобальных игроков на провальный отчёт по рынку труда США, вышедший в пятницу.

«Именно он может заставить американского регулятора повременить с началом сворачивания монетарных стимулов», – резюмировал Бабин.

В свою очередь Николай Переславский из CMS Institute отметил, что рубль всё равно остаётся на относительно высоких позициях. По его мнению, неплохие позиции нацвалюты являются следствием отскока «чёрного золота» после утренней просадки.

Он также напомнил, что из-за празднования в США Дня труда, рынки так сегодня не работают. Поэтому ликвидность в целом низкая, а это чревато незначительными, кратковременными, но всё же резкими колебаниями.

«Если мировые цены на нефть не уйдут к вечеру вниз, то почти наверняка пара доллар-рубль завершит сегодняшнюю сессию возле 73,00», – прогнозирует Переславский.