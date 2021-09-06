Нефть дешевеет после заявления Саудовской Аравии о снижении цен

Утром 6 сентября в ходе начавшихся недельных торгов нефть показывает отрицательную динамику на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров, а также ухудшения перспектив глобального спроса из-за возможности новой волны коронавирусной инфекции в мире.

Также участники рынка продолжают отслеживать ситуацию после заявления Саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco о намерении в октябре понизить цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, пишет агентство Bloomberg.

Так, предполагается, что стоимость основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light, снизится на $1,3 за баррель. В случае реализации данного заявления сорт будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставками в ноябре в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени достигла $71,79 за баррель, что на $0,82 (1,13%) ниже цены на период закрытия предыдущей сессии. В пятницу данные контракты потеряли в цене 0,42 (0,6%) - до $72,61 за баррель.

Стоимость октябрьских котировок WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряла в цене утром в понедельник $0,73 (1,05%), составив $68,56 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,7 (1%) - до $69,29 за баррель. При этом на прошлой неделе Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Трейдеры продолжают отслеживать ситуацию в Мексиканском заливе, где по данным Baker Hughes, число действующих американских нефтедобывающих установок сократилось на прошлой неделе на 16 единиц - до 394. Сокращение было вызвано последствиями урагана Ида. Также участники рынка обращают внимание на слабые данные по рынку труда в США. По сообщению американского министерства труда, количество рабочих мест в стране растет минимальными темпами, прибавив только 235 тыс. рабочих мест за последние месяцы.

