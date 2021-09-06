Новый рекорд индекса Мосбиржи может потянуть за собой и рубль

Индекс Мосбиржи в пятницу, 3 сентября 2021 года, обновил исторический максимум и впервые достиг 4000 пунктов, повысившись на 0,27%. Индекс РТС вырос на 0,44% — до 1734,16 пункта. В понедельник, 6 сентября, инвесторы как бы настроены на удержание достигнутого. На 12.25 индекс Мосбиржи находился на уровне 4018,33, индекс РТС — 1734,18.

Внешний фон складывается довольно неопределенный: азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики, а торговых идей на открытии торгов пока нет. Нефть хотя и не обвалилась, но все же подешевела в связи с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида.

В понедельник, 6 сентября, российский фондовый рынок с открытия торгов демонстрирует разнонаправленную динамику, указывает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Индекс Мосбиржи прибавляет еще 0,14%. А индекс РТС, который также отметился рекордно высоким закрытием прошлой недели 1734 пунктов (максимальное значение с февраля 2012 года) теряет 0,15%.

Главным триггером роста фондовых индексов в России и в мире на прошлой неделе была «мягкость» главы ФРС, напоминает эксперт. Джером Пауэлл в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле 27 августа, смог убедить рынки, что сроки сокращения программы покупки облигаций на 120 млрд долл. в месяц еще не определены и вероятно, этот процесс может начаться лишь ближе к концу 2021 года, в ноябре или даже декабре.

Данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, 3 сентября, подтвердили эту версию. NonFarm Payrolls за август составил 253 тыс. новых рабочих мест (помимо несельскохозяйственного сектора), вместо ожидаемых 750 тыс. Так что теперь консенсус-прогноз подразумевает, что даже если ФРС на ближайшем заседании, 22 сентября и объявит о сроках начала сворачивания программы покупки облигаций, то начнется оно не раньше ноября 2021 года.

Собственно, уверен Антон Гринштейн, это главная история, которая сегодня, 6 сентября, подталкивает к росту как азиатские фондовые индексы (японский Nikkei 225 прибавил 2,25%, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,8%), так и европейские фондовые индексы (немецкий DAX растет на 0,65%, британский FTSE 100 на 0,40%).

Американские биржевые площадки сегодня будут закрыты, в связи с праздником: в США отмечают День труда. Так что, во второй половине дня стоит ожидать снижения торговой активности как на европейских, так и на российских площадках, где фондовые индексы, особенно индекс Мосбиржи должен удержать позитивные результаты в районе 0,3-0,6%

— 4010-4030 пунктов, ожидает аналитик. Индекс РТС продолжит чувствовать себя более скромно, фиксируя скромную положительную динамику 0,1-0,2% – 1734-1740 пунктов.

Основной развилкой недели, где текущие позитивные настроения рынка могут остыть, станет четверг и пятница, 9-10 сентября, говорит Антон Гринштейн. В четверг, будут объявлены итоги заседания ЕЦБ, где после быстрого роста индекса потребительских цен до 3,0% г/г европейский финансовый регулятор будет вынужден сигнализировать о сроках начала сворачивания программы покупки облигаций.

А в пятницу, в США выйдут данные по индексу цен производителей за август: консенсус-прогноз подразумевает ускорение годового показателя с 7,8% до 8,2%.. Оба события могут оказать негативное влияние на рисковые активы, так что фондовые индексы до четверга-пятницы имеют хорошие шансы на продолжение роста, после чего возможен рост волатильности и откат.

Перспективы сентября по-прежнему будут полностью привязаны к ожиданиям дальнейших действий ФРС. Здесь важно следить за фундаментальными развилками, это моменты публикации данных по рынку труда и инфляции в США, а также за важными техническими уровнями.

Для индекса РТС, который на прошлой неделе забрался выше 1700 пунктов, теперь очень важно удержать этот уровень. Если это удастся, следующей целью роста к концу сентября, станет отметка 1790 пунктов, считает Антон Гринштейн. В противном случае закрепление ниже 1700 сделает базовым сценарий снижения к 1600 пунктам.

Динамика рынка акций РФ на новой неделе, полагает, в свою очередь, финансовый консультант и руководитель компании E.M.Finance Евгений Марченко, будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой из США, а также решениями ЕЦБ и Банка России. Ожидается, что ЦБ РФ 10 сентября повысит ставку на 0,25-0,5 п.п.

Аналитику видится на этой неделе боковое движение рынка с незначительным повышением. Рубль, считает он, на этой на этой неделе будет тестировать отметку 72 руб. за доллар, что является хорошим уровнем для пополнения своей долларовой корзины инструментов для инвестиций.

Как отмечает Марченко, на мировом рынке все еще ходят слухи по сворачиванию мер по QE, и инвесторы начинают опасаться коррекции. И хотя этого пока не наблюдается, говорит аналитик, он настроениях инвесторов свидетельствует снижение объема торгов при растущем рынке. А значит, рынкам нужна только малейший повод для начала продаж, считает он.