Отмывание денег через суды стало втрое популярнее в России

Российские предприниматели, столкнувшиеся с блокировкой операций либо счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием денег, все чаще стали стремиться обойти эти ограничения через суд. При отсутствии реального спора они получают исполнительные документы для обналичивания либо вывода средств в обход российского законодательства. В 2020 году объем таких сомнительных операций составил 616 млрд рублей, что втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

«Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей более чем по 5 тыс. разбирательств. Годом ранее этот показатель был 214 млрд рублей», ― говорится в отчете.

По данным Росфинмониторинга, в прошлом году применение заградительных мер позволило банкам пресечь вывод в легальный оборот более 190 млрд рублей «теневого» происхождения. Кроме того, ведомство сообщило о росте числа подозрительных операций у нотариусов. В 2020 году их общий объем вырос до 25 млрд рублей. В данный момент правоохранители проверяют все сомнительные сделки, в ряде случаев уже возбуждены уголовные дела.

«Мониторинг Банка России показывает нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», ― сообщили «Известиям» в ЦБ.

Представители крупных российских банков также подтвердили растущую популярность схем обналичивания денег через суды. При этом, некоторые эксперты указывает на примеры абсурдного применения банками «заградительных» мер. Как отметила юрист «Легес-Бюро» Оксана Соболева, иногда обычному ИП сразу ставят запрет на действия всеми операциями, при том, что он просто перевел себе на карточный счет 150 тыс. рублей.

Ранее Expert.ru писал, что общий объем дивидендов, процентов и роялти, выведенных российскими компаниями за рубеж в 2019 году, составил 4,3 трлн рублей, из которых 1,3 триллиона — в Кипр, Люксембург, Нидерланды и на Мальту. Только за январь 2021 года, по данным ЦБ РФ, в офшоры ушло около 8 млрд долларов. Основными экспортерами капитала из России премьер Михаил Мишустин назвал компании ТЭК (вывозят 27% всех дивидендов) и металлургии, а также банки, ритейл и логистику. Выводимые ими капиталы кратно превышают суммы налогов, уплачиваемых в российские бюджеты всех уровней.

