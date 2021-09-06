Первый президент Украины Кравчук находится в одной из клиник ФРГ в тяжёлом состоянии

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic.

Как передаёт интернет-издание «Страна.ua», в немецкую больницу политика перевели после сложной операции на сердце, которую он перенёс на родине. При этом отмечается, что Кравчук не может говорить, однако узнает родственников. Рядом с ним постоянно находится его внук. По словам источника издания в окружении экс-президента, первый глава «незалежной» частично пришёл в сознание, хотя его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы. Пока медики не дают каких прогнозов относительно его полного восстановления.

«Насколько мне известно, Кравчук уже пришёл в сознание, он узнаёт своего внука, но говорить по-прежнему не может», – подчеркнул собеседник «Страна.ua».

Напомним, в конце июня стало известно, что Кравчук перенёс операцию на сердце, после чего находился в реанимации на ИВЛ. Первый президент Украины отсутствовал на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости страны. Нынешний лидер «самостийной» Владимир Зеленский, выступая в ходе торжественного заседания Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья.

