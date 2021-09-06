Предприниматели создали на инвестпортале Москвы более 13 тыс. личных кабинетов в 2021 году - заммэра Ефимов

На Инвестиционном портале Москвыс начала 2021 года 13 тысяч инвесторов создали новые учетные записи, всего же за 7,5 лет зарегистрировали более 53 тысяч личных кабинетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«На Инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, которыми предприниматели воспользовались уже 87,5 тысячи раз в этом году. На сайте в режиме онлайн можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, подать заявку на получение субсидии или инвестиционного налогового вычета», - отметил Ефимов.

Удобство для бизнеса — один из приоритетов работы столичных властей. Город максимально внедряет цифровые технологии во все процессы управления для прозрачности и скорости принятия решений.

Регистрация на инвестпортале открывает круглосуточный доступ к информации и онлайн-сервисам, которые упрощают предпринимательскую деятельность в столице и помогают воспользоваться городскими мерами поддержки. На данный момент это один из самых востребованных ресурсов для бизнеса – за 7,5 лет его посетили уже 14,5 млн пользователей.

Авторизоваться на Инвестпортале можно с помощью учетной записи mos.ru.

«Единый городской идентификатор MosID позволяет получить доступ ко всем цифровым возможностям столицы, в том числе для бизнеса. При этом предпринимателю не придется регистрироваться на портале с нуля, заполнять онлайн-формы и запоминать несколько паролей от разных аккаунтов. Информация о пользователе также будет заполнена автоматически исходя из тех сведений, которые он уже указал на портале mos.ru. Кроме того, на Инвестпортале можно авторизоваться с помощью аккаунта Портала поставщиков – еще одного востребованного московского ресурса, которым уже пользуются сотни тысяч предпринимателей», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На investmoscow.ru можно ознакомиться с городской недвижимостью, выставленной на торги, изучить лотовую документацию, записаться на личный просмотр объектов или же осмотреть их в режиме 3D прямо на сайте, обратиться за консультацией к специалистам. Инвесторы также могут подобрать площадку для размещения своего предприятия. Для этого нужно воспользоваться инвестиционной картой – там представлено более 300 вариантов как для небольших компаний, так и для крупных производителей.

Пользователям также доступны сервисы, помогающие получить налоговые преференции, то есть специальные статусы: промкомплекса, технопарка, якорного резидента, которые дают возможность московским предприятиям снизить налоговую нагрузку. На сайте можно подать заявление на присвоение какого-либо из этих статусов и получать информацию о ходе его рассмотрения. Предприниматели, которые хотят получить право на инвестиционный налоговый вычет, могут направить онлайн-заявку на получение статуса московского инвестора первой или второй категории.

«Портал непрерывно развивается и дополняется новыми инструментами в соответствии с потребностями пользователей. Например, в этом году был запущен онлайн-сервис «Навигатор мер поддержки»: с его помощью, задавая нужные параметры, предприниматели могут подбирать субсидии, займы, гранты и налоговые льготы, которые предоставляет город. В скором времени с помощью сервиса можно будет также просчитать финансовый эффект от участия в программах, оценить, сколько средств поможет сэкономить льгота при реализации проекта», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Регистрация на сайте также упрощает бизнесменам взаимодействие с городом – сервис «Московский инвестор» позволяет в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в профильные ведомства и получать ответ в личном кабинете в максимально короткие сроки – до 10 рабочих дней.

«Личный кабинет доступен и в мобильном приложении investmoscow.ru: установив его на смартфон, пользователь авторизуется под своей учетной записью или проходит регистрацию и получает постоянный доступ к информации и сервисам. Приложение доступно в App Store и Google Play и уже стало популярным у предпринимателей: с момента запуска в конце ноября 2020 года его скачали более 4,5 тысячи раз», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.