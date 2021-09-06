Россия требует немедленно освободить президента Гвинеи Конде

Россия выступает против любых попыток неконституционной смены власти и требует немедленного освобождения президента Гвинеи Альфы Конде, а также обеспечения его неприкосновенности. Соответствующе заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров», – заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что 5 сентября лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства и об аресте президента страны Альфа Конде. Кроме того, в стране закрыты воздушные и сухопутные границы и отменена действующая конституция.

«Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи», — заявил Думбуя.

Он также отметил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Думбуя распорядился закрыть внешние границы страны и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

