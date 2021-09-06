Россиян предупредили о риске распространения смертельного опасной болезни из-за комаров

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили жителей нашей страны о риске распространения смертельного опасной болезни, переносчиком которой являются обычные комары.

Речь идёт о лихорадке Западного Нила. Вспышка этого серьёзного недуга ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Как пояснили в ВНИИ ГОЧС на юге европейской части РФ в первые два месяца осени из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку, передаёт РИА Новости.

Учёные также отметили, что это заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а также привести к его гибели. В частности, исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков рассказал, что летальность составляет до 14%. При этом он напомнил, что 2010 году в результате вспышки лихорадки Западного Нила только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания.

Наша справка

Лихорадка Западного Нила – острое инфекционное заболевание. Переносчиками инфекции являются обычные комарами. Болезнь протекает с полиаденитом, высыпаниями на коже, а также серозным воспалением мозговых оболочек, иногда – менингоэнцефалитом. Возбудитель лихорадки – вирус Западного Нила.

Может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Кроме того, возможны высыпания на коже, а также расстройство кишечника. В 14% заболевание лихорадкой Западного Нила приводит к летальному исходу.

Специальной вакцины от лихорадки Западного Нила не разработано. Поэтому меры профилактики сводятся к предупреждению укусов комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.

