Российские ученые придумали метод по выявлению ядов во фруктах

Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в составе международного коллектива разработали метод обнаружения во фруктах ядовитого вещества тиабендазола, сообщает агентство РИА «Новости». Результаты научной работы публикует журнал Microchemical Journal.

Новая технология проста в применении и позволяет обнаружить даже малые концентрации данного вредного вещества, которое запрещено к использованию в Евросоюзе и РФ. Несмотря на это тиабендазол часто применяют в сельском хозяйстве для обработки растений, чтобы защитить их от вредителей, гниения и плесневения, объяснили ученые. Остатки вредоносного вещества попадают в окружающую среду и почву и, как результат, затем вещество можно обнаружить в овощах и фруктах.

«Тиабендазол токсичен для человека. Среди основных признаков отравления: тошнота, рвота, головная боль, сонливость, лихорадка. Попав в организм, тиабендазол может привести к печеночной недостаточности, нарушить развитие плода у беременных или вызвать аллергическую реакцию», - рассказал доцент НИЯУ МИФИ (ИНТЭЛ) Константин Катин.

Он напомнил, что токсическое действие данного ядовитого вещества на человеческий организм признано опасным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Европейского союза и другими подобными организациями.

Для обнаружения даже малых концентраций консерванта российские ученые создали специальный раствор, химический состав подобрали с помощью DFT-расчетов (density functional theory — теория функционала плотности). Для этого ученые сравнили электронное строение молекул тиабендазола и других веществ.

«Задача DFT-расчета заключалась в подборе состава раствора, который подходил бы к тиабендазолу "как ключ к замку"», - продолжил Катин.

Он добавил, что в процессе разработки было важно добиться эффективного взаимодействия полученного раствора с токсичным веществом «даже в условиях, когда тиабендазола очень мало и продукт загрязнен еще и другими веществами».

Ученый напомнил, что ранее тиабендазол пытались выявлять с помощью капиллярного электрофореза или флюоресцентной спектроскопии. Однако данный метод является очень дорогим и требует наличия специального оборудования, которое есть далеко не во всех лабораториях, тогда как новый метод доступен для всех научных сотрудников.