Серый импорт ссадят с велосипедов

Маркировка велосипедов в России должна была начаться 1 сентября текущего года. Пилотный проект стартовал еще 16 сентября 2019 года (в соответствии с постановлением правительства РФ № 1183 от 11.09.2019) и завершен 31 мая 2020 года. По его итогам в нынешнем феврале появился проект правил, обязывающих участников рынка регистрироваться в информационной системе мониторинга.

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Согласно этому проекту, с 1 февраля 2022 года маркировка велотоваров в России должна была стать обязательной, но, судя по всему, все сроки выполнения постановления сдвигаются. Как сообщил в интервью РИА «Новости» статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, старт маркировки отложен, но она, тем не менее, будет вводиться поэтапно в 2022 году. Сами же правила маркировки пока не утверждены.

Как сообщает оператор государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак», в перечень товаров, подлежащих маркировке, наряду с двухколесными вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем. Со стороны государства уполномоченными органами по введению маркировки велосипедов являются Минпромторг, Минцифры, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор. Система маркировки в целом должна к 2024 году охватить все товары, продаваемые в России, без исключения, что позволит отслеживать путь каждой единицы от производителя до конечного потребителя.

Маркировка — путь к оптимизации товарных потоков

Маркировка велосипедов, как и любая многосторонняя новация с большим числом участников, имеет свои плюсы и минусы, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В ней заинтересованы прежде всего государство и крупные импортёры. Она позволит жестче контролировать полулегальный бизнес, затруднить уход от налогообложения. В России до двух третей велотоваров приходится на импорт — в основном из Китая. Доля контрафактной и вообще серой продукции высока, очень велико число перекупщиков. В

результате страдает общий уровень качества товаров, а официальные экспортёры и бюджет оказываются в проигрыше. Маркировка призвана упорядочить эти процессы: с её помощью можно проследить всё движение товара от выпуска до конечной реализации, учитывать все поставки, товарные потоки.

С другой стороны, продолжает эксперт, основная масса продавцов — небольшие магазины, чаще всего относящиеся к МСП. Рентабельность у них, как правило, невысока, а для маркировки потребуются дополнительные затраты: на 2D-сканеры, программное обеспечение, найм специалистов по учёту и пр. Всё это способно увести часть продавцов с рынка, а снижение предложения, часть которого удовлетворяет «серый» импорт, и сокращения числа продавцов способно сыграть на повышение цены товара.

Но есть и ещё один положительный момент в этом сложном переплетении интересов, обращает внимание Гойхман. Маркировка содействует получению информации о структуре и интенсивности потоков предложения и спроса. Их цифровизация и практическое использование способствует оптимизации логистики, снижению уровня запасов и необходимости в кредитах, уходу от неэффективных посредников с их «накруткой» цен и пр. Это в свою очередь станет драйвером для сокращения издержек в целом по рынку: ЦРПТ, ответственный за маркировку, утверждает, что новация позволит экономить участникам рынка до 48 млрд руб. в год. Так что, заключает эксперт, по опыту других товарных групп можно предположить, что маркировка велосипедов не должна привести к их подорожанию.

Одних штрих-кодов мало

Проводимая в нашей стране программа по маркировки товаров приобретает всеобъемлющий характер, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. В своей основе этот процесс содержит предпосылки трансформации отечественной экономики в структуру, обеспечивающую весомые конкурентные преимущества производителям легальной продукции, а также существенным образом повышающую качество жизни населения за счет «вымывания» из товарооборота продукции низкого качества, уверен он.

Однако само по себе нанесение соответствующего штрих-кода не гарантирует ни качества, ни доступности товара, предупреждает эксперт. Для эффективного функционирования механизма маркировки необходимо наличие объективных предпосылок, связанных с развитой конкурентной средой и устойчиво растущей экономикой, обеспечивающей стабильность доходов населения. В условиях же сбоев в рыночных взаимосвязях (что и происходит в настоящий момент, проявляясь в неконтролируемой инфляции), а также в ситуации снижения доходов населения, ускоренное внедрение контроля способно лишь усилить структурный дисбаланс производства и потребления.

При отсутствии централизованного компенсационного механизма (охватывающего все группы товаров, попадающих под обязательную маркировку), положительный баланс дохода и затрат достигается единственно возможным способом — изменение цены. Если крупные компании имеют возможность унифицировать этот процесс, то когда речь заходит о малом и среднем бизнесе, издержки могут сильно повлиять на себестоимость продукции, снизив конкурентные возможности небольших предприятий.

На общем состоянии рынка это может сказаться уже в 2022 году, считает Гожий. Учитывая, что реальные доходы россиян снижаются третий год подряд, а рост цен постоянно выходит за рамки прогнозов, сам процесс расширения перечня маркируемой продукции — без отлаженного компенсационного механизма — теряет свое социально-экономическое обоснование. Без формирования фундаментальных хозяйственных предпосылок, в целом позитивная программа, направленная на улучшение качества жизни, может привести к наращиванию производственных издержек, выступая дополнительным фактором роста потребительских цен.