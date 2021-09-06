Силы сопротивления в Афганистане опровергли заявление талибов о взятии Панджшера

Силы сопротивления в афганском Панджшере выступили с опровержением заявления движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу. Сообщение публикуется на странице сил сопротивления в Twitter.

«Заявление "Талибана" о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», - говорится в сообщении.

Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о полном захвате провинции Панджшер, которая являлась последней территорией в Афганистане, находящейся под контролем сил сопротивления. Новость передало агентство Reuters, ссылаясь на представителя группировки Забихуллу Муджахида. На фотоматериалах, предоставленных талибами, они стоят перед воротами резиденции губернатора провинции. В заявлении террористического движения говорится, что захвачен «последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер».

Запрещенное в России движение «Талибан» активизировало военные действия наступление на правительственные силы в Афганистане в начале августа текущего года. 15 августа талибы вошли в столицу, взяв под контроль президентский дворец, а 16 августа выступили с заявлением об окончании войны в Афганистане. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане.

