ЦБ повысил цены на все драгметаллы

Банк России опубликовал новые учетные цены на аффинированные драгоценные металлы. С даты предыдущей публикации, 4 сентября, все они прибавили в цене, следует из данных на сайте ЦБ.

С 7 сентября регулятор установил следующие учетные цены: на золото ― 4277,87 (+33,46) руб./грамм; на серебро ― 57,95 (+1,61) руб./грамм; на платину ― 2413,54 (+59,5) руб./грамм; на палладий ― 5690,23 (+31,17) руб./грамм.

За месяц золото прибавило в цене 47 рублей за грамм, платина подорожала на 57,64 рубля, серебро подешевело на 77 копеек, цена за грамм палладия снизилась на 549,84 рубля.

Как писал Expert.ru, 30 августа октябрьские фьючерсы на платину упали на 0,4%, до 1002,10 доллара за унцию. Эта отметка выше психологически важного уровня в 1000 долларов, хотя еще в начале августа металл падал до 974 долларов за унцию — минимального значения с 21 декабря 2020 года. Эксперты рынка заявляют, что если мировая экономика не начнет активно восстанавливаться, спрос на промышленные металлы и, в частности, на платину, продолжит падать. Это может обвалить котировки даже к 700 долларам за унцию.

