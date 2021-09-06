Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 14,3 млрд рублей

Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 3 сентября на сумму 14,3 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты также составил 14,3 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ.

Плановый совокупный объем покупки валюты Минфином с 6 августа по 6 сентября оценивается в 315,9 млрд рублей. С 15 января он достиг 1,408 трлн рублей.

Центробанк в интересах Минфина проводит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ― продажи. В 2021 году планка отсечения находится на уровне $43,3 за баррель.

Ранее Expert.ru писал, что с помощью закупки валюты Минфин корректирует курс рубля так, чтобы он находился в диапазоне, комфортном для восстанавливающейся после кризиса экономики. Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, валютные операции ведомства сдерживают курс рубля в паре с долларом и евро, чтобы происходило более быстрое наполнение бюджета. Это происходит благодаря росту нефтяных котировок.

