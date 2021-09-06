У Сбера «дочки» на выданье. Будет ли IPO?

3 сентября на Восточном экономическом форуме председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил журналистам, что банк по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO некоторых дочерних компаний Сбера. Однако «не исключено» еще не означает конкретных планов по реализации этой идеи: согласно заявлению Грефа там же, на форуме, ни в этом, ни в следующем году выводом своих «дочек» на IPO Сбербанк заниматься не планирует. Ему еще предстоит определить компании, наиболее готовые к публичному размещению. Но в целом, уточнил Греф, Сбер видит хороший потенциал в своих экосистемных компаниях.

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Наблюдатели отмечают: впервые Греф заявил о том, что банк рассматривает возможность вывода на биржу принадлежащих ему сервисов, еще в ноябре 2020 года. Уже тогда он отметил, что это произойдет, скорее всего, в 2023 году, но вопрос выбора момента выхода дочерних компаний на IPO остается открытым. Что же касается перечня претендентов на публичное размещение, то первый зампред правления банка Лев Хасис отмечал осенью прошлого года, что это может быть как IPO самого «О2О холдинга» (совместного с Mail.ru Group и включающего Delivery Club, «Ситимобил», YouDrive, «Самокат», «Кухню на районе» и др.), так и размещение конкретных бизнесов.

IPO «дочек» — не самоцель, а средство

«Надо понимать, что вывод “дочек” на IPO не является для Сбербанка самоцелью, — говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос. — Такая модель была бы похожа на бизнес, которым занимается АФК “Система”. Но Сбербанк едва ли заинтересован в бесконечной продаже хороших активов и в выращивании новых».

Скорее, полагает эксперт, кредитная организация строит экосистему с расчетом на то, что она будет приносить все более масштабную прибыль в течение многих лет. Что же касается стратегии вывода дочерних компаний на IPO, то она может быть выработана в следующем году, считает Манжос.

«Можно предположить, что Сбербанк станет выводить на IPO активно растущие компании, включенные в цифровую экосистему, но достаточно далекие от профильной банковской деятельности, — говорит эксперт. — При этом Сбер с высокой долей вероятности будет оставаться контролирующим акционером таких компаний — с целью сохранения возможности управления собственной экосистемой.»

Речь, по мнению Манжоса, может идти о достаточно зрелых и уже доказавших свою жизнеспособность проектах, таких как «СберМегаМаркет», «Ситимобил», и, возможно, «Эвотор».

Аналитик компании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов согласен, что у Сбербанка достаточное количество проектов, которые можно выводить на IPO. Некоторые из них Сбер развивает совместно с партнерами — в частности, с Mail.ru Group, включая наиболее известные Delivery Club, «Ситимобил» и Okko. Среди менее известных проектов Сбера выйти на IPO может, по мнению эксперта, Cognitive Pilot — компания, занимающаяся разработкой беспилотных решений для сельхозтехники, а также производством радаров и сенсоров. Генеральный директор компании Ольга Ускова еще в январе 2021 года не исключала публичное размещение акций Cognitive Pilot в период 2022—2024 годов, напоминает Беспалов.

«Судя по тому, что сказал в рамках ВЭФ господин Греф, банк еще сам не определился, какие из бизнесов будут готовы к IPO, — констатирует он. — Сегодня такая риторика представляется вполне логичной, тем более что успех размещения, как правило, зависит не только от готовности компании, но и от рыночной конъюнктуры, которая в 2023 году может быть не столь благоприятной».

Осталось дождаться готовности рынка

На Московской бирже все большее влияние на рынок оказывают частные инвесторы — физические лица, говорит директор по развитию TradingView, Inc. Виталий Кирпичев. Поэтому не исключено, считает он, что первыми из экосистемы Сбербанка пойдут на IPO Delivery Club, «СберМаркет», YouDrive, «Сберлогистика» и другие хорошо известные сервисы.

«Инвестирование в то, чем ты пользуешься, достаточно популярная стратегия размещения сбережений, поэтому у наиболее востребованных сервисов с хорошей репутацией есть все шансы на успешное IPO, — комментирует эксперт. — А для самого Сбера это возможность монетизировать свои вложения в развитие нефинансового сегмента бизнеса через продажу акций широкому кругу лиц».

Однако, полагает Кирпичев, успех всей операции будет зависеть от состояния рынка: если фондовые рынки перейдут в цикл снижения, то любые IPO, скорее всего, будут перенесены до лучших времен.

«IPO должно помочь банку и другим инвесторам монетизировать вложения на промежуточном этапе, не дожидаясь пока денежные потоки вырастут настолько, чтобы обеспечить надлежащий уровень доходности, — добавляет Михаил Беспалов. — В случае размещения растущего бизнеса средства могут пойти на его дальнейшее развитие, что позволит проекту выйти на новый уровень и снизит необходимость в дополнительном финансировании со стороны банка или других инвесторов».

Виталий Манжос, впрочем, считает, что у Сбера нет острой необходимости в привлечении дополнительных средств за счет продажи активов: банк и без того прогнозирует в 2022 году чистую прибыль в размере около 1 трлн рублей.

«По-видимому, опция проведения IPO дочерних компаний будет задействована в тех случаях, когда сложатся условия для действительно успешных размещений, — полагает Манжос. — Почему не сделать «СберМегаМаркет» публичной компанией, если рынок примет ее так же тепло, как принял намного более крупный, но при этом планово убыточный OZON? Это вполне вероятный сценарий в случае серьезного роста масштабов этого бизнеса в ближайшие годы», — заключает эксперт.