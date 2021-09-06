Учёные рассказали о страшных последствиях коронавируса

Американские учёные, проанализировав данные почти 90 тыс. пациентов, переболевших COVID-19, пришли к выводу, что коронавирус приводит к страшным последствиям для здоровья человека.

Помимо лёгких, сосудов и других органов, под удар также попадают почки. Исследователи напомнили, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет не более 1% в год. Однако такие вирусы, как COVID-19, могут привести к более серьёзным проблемам с почками или к хроническому заболеванию.

В частности, выяснилось, что почти у 5 тыс. выживших после коронавируса произошло 30% потеря функции почек в течение одного года. То есть, за год этот жизненно важный орган постарел на 30 лет, пишет The New York Times.

При этом учёные так и не смогли установить, почему именно почки так сильно страдают при COVID-19. Есть предположение, что почки могут быть особенно чувствительны к различным воспалительным процессам в организме.

Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова предупредила об опасных последствиях COVID-19 для мужчин. По её словам, переболевшие коронавирусом представители сильного пола могут столкнуться с бесплодием.

«Проблемы бесплодия в связи с COVID-19 появились. И в большей степени мужского бесплодия. Исследования, которыми мы располагаем, показывают, что перенесённый коронавирус на 38% уменьшает качество спермы. А у нас у мужчин и так не очень-то хорошее её качество», – подчеркнула Уварова.

Кроме того, врач отметила, что среди других болезней также паротит (свинка), перенесённый в детстве, может в будущем принести неприятности мужчинам.