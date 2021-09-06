Уложена последняя труба газопровода «Северный поток – 2»

Nord Stream 2 AG – компания-оператор проекта «Северный поток – 2» – сообщила, что специалисты на барже «Фортуна» сварили последнюю трубу второй нитки газопровода. Она получила № 200 858 и уже погрузилась на дно Балтийского моря в германских водах, передаёт РИА Новости.

При этом в компании пообещали, что следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега ФРГ, с секцией, которая тянется из вод Дании, методом надводного захлёста. После чего будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести Северный поток – 2» в эксплуатацию ещё до завершения 2021 года.

«Мы верим, что «Северный поток – 2» поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в природном газе и обеспечит надёжные и безопасные поставки.

Ранее Александр Каримов – генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» – заявил, что пусконаладка первой нитки «Северный потока – 2» почти завершена.

По его словам, в настоящее время «Газпром» прикладывает максимум усилий для запуска газопровода.

«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации, – подчеркнул Каримов. – Работы по трубоукладке второй нитки тоже уже находятся на завершающей стадии. Для ввода второй нитки в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке. Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время «Северный поток – 2» запустить в эксплуатацию».

