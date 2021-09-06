Умер один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе

Скончался один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing 777, который потерпел авиакатастрофу на востоке Украины в 2014 году.

Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. По его словам, суд получил некоторые документы от следственного судьи. Все они будут включены в досье, передаёт РИА Новости.

«Это отчёты по опросам трёх свидетелей, отчёты экспертов, а также оценка следственным судьёй отчётов Королевской военной академии Бельгии, – сказал Стинхейс на сегодняшнем заседании. – Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже ранее информировали, что его плохое здоровье может вызвать трудности для его опроса. Сейчас мы получили данные, что этот свидетель скончался несколько недель назад».

Напомним, слушания по делу об авиакатастрофе Boeing 777 по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, расположенном под Амстердамом. Как заявил Стинхейс, вердикты по этому делу могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Наша справка

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

В момент катастрофы на борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса. Те в сою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить пассажирский самолёт на такой высоте.

Летом 2019 года объединённая международная следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского Boeing 777. Это Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.