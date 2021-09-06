В августе российский авторынок сократился на 17%

Ассоциация европейского бизнеса заявила, что в августе 2021 года продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажных грузовых автомобилей) в России снизились на фоне глобального дефицита полупроводников рекордными темпами с ковидного мая 2020 года сразу на 17%, до 114,13 тысячи штук, сообщает «Интерфакс».

В январе-августе 2021 года в РФ было продано 1,068 млн автомобилей (+21,3% к 2020 г. и -4,2% к 2019 г.). Август стал для российского авторынка вторым подряд месяцем снижения, темпы которого увеличились до -17% с -6,5% в июле, когда было продано 132,64 тыс. автомобилей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в связи с нормализацией ситуации с поставками электроники «АвтоВАЗ» планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник обсудил с руководством АО «АвтоВАЗ» и ООО №Роберт Бош Самара» вопросы поставки комплектующих на завод. «После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара" завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике «АвтоВАЗа» Дмитрия Михайленко, которого цитирует пресс-служба, для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, также организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

«Сегодня до 15 тысяч работников в зависимости от режима работы сборочных линий находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере восьми тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей», — цитирует Михайленко пресс-служба.