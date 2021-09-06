В Британии оценили российского боевого робота «Маркера»

Автономный 100-километровый марш российской платформы «Маркер» показал новый уровень беспилотных технологий, такое мнение в своей статье в Forbes выразил британский журналист Дэвид Хамблинг.

Он уточнил, что машина, которая была создана в качестве средства поддержки пехоты и разведки местности, преодолела на тестах в Челябинской области 40 километров по бездорожью и 60 километров по грунтовым трассам за 5 часов 41 минуту. При этом нейросеть робота самостоятельно построила трехмерную карту местности и выбирала маршрут.

По мнению обозревателя, данные испытания показали, что Россия в состоянии в ближайшее время выйти на новый уровень развития беспилотных технологий. Хамблинг напомнил, что в США активно разрабатываются различные дроны, однако наземные беспилотники в боевой обстановке испытывает только Россия, к примеру, подобные машины применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«Технологии, примененные в "Маркере", могут быть впоследствии применены в других роботизированных платформах, включая "Штурм", "Уран", "Соратник" и танк Т-14 "Армата"», - говорится в материале. «Маркер» в какой-то момент будет протестирован с боевыми беспилотниками и дронами-камикадзе, предположил автор.

Гусеничная платформа «Маркер» была представлена в 2018 году. В ходе презентации робот показал, что в состоянии точнее и быстрее профессиональных стрелков попадать из автомата Калашникова по летящим тарелочкам, а также вести избирательную стрельбу.

