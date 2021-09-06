В ДВФУ готовятся к проведению научно-исследовательских работ по чипированию

На базе Дальневосточного федерального университета будет создан ресурсный центр инвазивных технологий, где будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в человеческий организм, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

В этой связи на площадках ВЭФ было подписано соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ)

«Это будет комплексный медцентр, в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм», - пояснил Саркисов. Он добавил, что работы в этом направлении будут запущены в течении года. Столь короткие сроки реализации планов в данном направлении стали возможны благодаря уже имеющейся базе в университете по работе в области чипирования, пояснил руководитель.

По его словам, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также проводить операции на коммерческой основе. Объем финансирования работ составит приблизительно 350 миллионов рублей, а сам проект будет реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) «Русский».

По мнению Саркисова, новое направление способно стать отправной точкой для создания международного кибертехнического кластера на острове Русском.

Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

