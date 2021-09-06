В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с помощью «зеркальных» сайтов банков

Для кражи денег с банковских счетов граждан мошенники стали использовать «зеркальные» сайты финансовых организаций, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. В ведомстве отмечают, что этот способ является «относительно новым». Жертвами данного вида преступления могут стать клиенты банков, пользующиеся личным кабинетом на сайте организации.

Преступники создают сайт, адрес и дизайн которого трудно отличить от настоящего сайта банка. С помощью поддельного сайта мошенники получают данные, которыми клиенты банка пользуются для входа в личный кабинет. После этого мошенник получает возможность совершать денежные переводы со счета жертвы на свой счет или подключить к его счету «мобильный банк» на свой номер.

В МВД также сообщают, что за семь месяцев текущего года в ведомстве зафиксировали почти 320 тыс. киберпреступлений, из которых около 180 тыс. – тяжкие и особо тяжкие. Данный показатель выше аналогичного периода 2020 года на 16%, добавили сотрудники министерства.