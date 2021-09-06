В России понизили прогноз сбора зерна

Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в этом году до 118 млн тонн, в частности пшеницы – до более 75 млн тонн. Как сообщил «Интерфаксу» президент союза Аркадий Злочевский, основная причина — неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в ряде российских регионов и снижение урожайности зерна. На фоне этого, цены на российскую пшеницу уже превысили $300 за тонну.

«Ситуация в этом году в целом не так благоприятна, как ожидалось весной, мы снизили прогноз валового сбора до 118 млн тонн, в этом составе более 75 млн тонн пшеницы. Изначально союз прогнозировал сбор пшеницы в 82-83 млн тонн», — сообщил Злочевский.

В прошлом году российские аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

По словам Злочевского, экспорт зерна в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2021 года) предполагается в объеме 45 млн тонн, из них 35 млн тонн — пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт был на уровне 48,5 млн и 39 млн тонн соответственно.

Предварительные оценки Минсельхоза РФ несколько выше. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду, по их подсчетам, должен составить 51 млн тонн.

«Финмаркет» со ссылкой на мониторинг аналитиков аграрных рынков «СовЭкона» сообщил, что цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) по итогам прошлой недели повысились на $3, достигнув $301 за тонну. Это самый высокий уровень с апреля 2021 года. Цены начали стремительно расти с июля на фоне ухудшения прогнозов на новый урожай в России и Канаде. В числе дополнительных факторов эксперты отмечают рост внутренних цен, которые с середины июля взлетели на 3 тыс. рублей за тонну, сокращение посевных площадей под озимыми, а также действие слабо предсказуемой экспортной пошлины.

Как писал Expert.ru, за последний год сельскохозяйственный экспорт РФ вырос более чем втрое и превысил $30 млрд. Важнейшая его часть — зерно, которое газета Financial Times назвала новой нефтью для Кремля — товаром, с чьей помощью некоторые страны можно держать в зависимости, а перед другими распахивать двери. Сейчас Россия занимает пятую часть мирового рынка пшеницы, обеспечивает треть импорта на Ближний Восток и в Африку, и 10% импорта в Азию.

