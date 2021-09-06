В США рассказали о «загадочном» заявлении Зеленского на встрече с Байденом

В ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом глава Украины Владимир Зеленский сделал «загадочное» заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

По словам журналиста, Зеленский выдвинул предложение Вашингтону по «представительству на уровне президента» в мирном урегулировании в Донбассе. При этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, украинский лидер загадочно ответил: «Какой-то формат».

Автор статьи отмечает, что данное высказывание Зеленского вызвало повсеместное недоумение даже в Киеве. Он считает, что несмотря на данное «загадочное» заявление, все перспективы относительно перспективы жизнеспособной альтернативы Минскому формату «практически сводит на нет энергичное противодействие со стороны России».

Эпископос напомнил в материале, что Зеленский и Байден не достигли определенной договоренности по Донбассу несмотря на то, что призвали к прекращению войны в регионе.

Обозреватель также уверен, что в Киеве рассчитывают на более активное участие Вашингтона в нормандском формате, что «может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата».

Однако в ходе переговоров президент Украины не смог убедить США присоединиться к нормандскому формату, заключил Эпископос.

