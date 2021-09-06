В США заявили о потенциальной опасности мю-штамма коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи от лица медицинского сообщества выразил обеспокоенность мю-штаммом коронавируса, передает РИА «Новости».

«У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител», - поделился эксперт с телеканалом CBS.

Он отметил, что в настоящее время штамм «мю» не представляет серьезной угрозы, поскольку в Соединенных Штатах по-прежнему доминирует штамм коронавируса «дельта». Фаучи отметил, что при этом инфекционисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.

Штамм COVID, известно вариант «мю», был выявлен еще в январе текущего года в Колумбии и отнесен к классификации B.1.621. В настоящее время он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и других странах. В конце августа 2021 года ВОЗ заявила, что штамм является «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.

В России к настоящему времени не были выявлены случаи заражения мю-штаммом, а глава Роспотребназора Анна Попова заявляла ранее, что вакцины, которые применяются в РФ, защищают от любых мутаций коронавируса.