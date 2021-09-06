«Южноамериканское чудо»: в Латинской Америке неожиданно схлынула волна коронавируса

Еще каких-то пару-тройку месяцев назад Covid-19 распространялся по Южной Америке с пугающей скоростью, до отказа заполняя больницы и ежедневно забирая тысячи жизней. И вдруг, как пишет газета New York Times, неожиданно волна пандемии схлынула, позволив южноамериканцам облегченно перевести дух и заставив медиков чесать затылки: объяснить столь резкие перемены они не могут.

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Ответ на вопрос, как нередко бывает в подобных случаях, скорее всего многогранен. Наверняка, не последнюю роль сыграла вакцинация. По крайней мере, четко прослеживается прямая связь между резким увеличением темпов вакцинации в большинстве стран континента и резким снижением числа новых заражений.

В первые месяцы года в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу, Колумбии, Уругвае и Парагвае — то есть, на большей части континента — произошла очень сильная вспышка коронавирусной инфекции, которая дала основания говорить о катастрофе. Ограничительные меры были мягкими, потому что власти больше беспокоило восстановление сильно потрепанных в прошлом году экономик.

«Сейчас ситуация в Южной Америке стабилизировалась», — говорит Карла Домингес, отвечавшая за программу иммунизации в Бразилии до 2019 года. — «Мы не можем объяснить, что произошло», — цитирует ее слова NYT.

По крайней мере, никакие карантины и новые ограничительные меры в регионе не вводились, хотя в ряде стран ужесточили контроль на границах. Скорее всего, причиной спада волны послужил резкий рост темпов вакцинации, к которому прибавились местные особенности: правительствам южноамериканских государств повезло, потому что на континенте крайне мало по сравнению, например, с США ковиддиссидентов и конспирологов.

В Бразилии, самой многонаселенной стране Южной Америки, вакцинация проходила намного медленнее, чем в других странах континента, и тем не менее, сейчас как минимум одну дозу вакцины получили почти 64% бразильцев — это больше, чем в Соединенных Штатах. Президент Жаир Болсонару (кстати, ярый ковиддиссидент) в августе даже похвалился темпами вакцинации:

«Бразилия показывает лучший пример вакцинации в масштабах планеты», — написал он в Twitter.

В Чили и Уругвае полностью вакцинированы более 70% населения.

По мере снижения количества новых заражений, южноамериканские школы, простоявшие закрытыми большую часть полутора лет пандемии, начали занятия. Изменение эпидемиологической обстановки в лучшую сторону заметно и в аэропортах, где значительно прибавилось пассажиров, и на улицах городов.

Успехи Южной Америки в борьбе с вирусом позволили ООН на прошлой неделе улучшить прогноз роста экономики региона. Экономисты организации ожидают, что экономика Латинской Америки и стран Карибского бассейна в этом году прибавит 5,9%. В июльском прогнозе говорилось о более медленном росте — на уровне 5,2%.

«Нам удалось задержать распространение “дельты” и ускорить темпы самой крупной программы вакцинации в нашей истории», — констатировала на прошлой неделе министр здравоохранения Аргентины Карла Визотти.

Действительно, в стране как минимум одну дозу вакцины получили свыше 61% населения. Вместе с тем многие медики в регионе опасаются, что резкое снижение числа новых заражений ослабит бдительность населения, а это крайне опасно в нынешних условиях, когда вирус далеко не побежден.

Впрочем, насчет быстрого падения волны новых заражений существуют и мнения, не связанные исключительно с темпами вакцинации. Вирусолог Жаир Мендес Рико, консультирующий Всемирную организацию здравоохранения, считает, например, что одной из причин, благодаря которым штамм «дельта» оказался в Южной Америке менее агрессивным и опасным, чем в других регионах, является наличие у десятков миллионов южноамериканцев естественного иммунитета. Он, правда, тут же добавляет, что это только предположение и что он точно так же, как коллеги медики, не может объяснить «южноамериканское чудо».

Естественно, говорить о том, что с пандемией на континенте покончено, пока рано. Однако, несмотря на всю неопределенность обстановки в регионе, правительства южноамериканских стран уже в ближайшее время планируют открыть границы. В частности, президент Аргентины Альберто Фернандес увидел, по его словам, свет в конце тоннеля еще в конце июля.

«Мы заслуживаем другой жизни, — сказал он. — Мы заслуживаем жизнь, в которой можно наслаждаться музыкой, картинами, скульптурами, кино и театрами. Мы заслуживаем жизнь, когда можно смеяться без маски и обнимать тех, кого любишь».