Жители Москвы не могут продлить сертификат о вакцинации от COVID

У москвичей возникли проблемы с продлением цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки от коронавируса, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на сотрудницу одной из ИТ-компаний.

В частности, собеседница издания сообщила, что смогла продлить свой сертификат о вакцинации от коронавируса только спустя три недели после многочисленных обращений в техподдержку. Также на проблемы с продлением данного документа пожаловались пользователи нескольких интернет-форумов. Как выяснили журналисты газеты, в Санкт-Петербурге таких проблем не возникло.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) изданию сообщили, что в настоящее время срок действия сертификата после ревакцинации не продлевается, однако есть вероятность, что условия продления сертификатов будут пересмотрены в самое ближайшее время.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы журналистам рассказали, что проблем с сертификатами не должно возникнуть даже у москвичей, которые вакцинировались в январе текущего года, поскольку срок действия QR-кодов для получивших прививку от COVID составляет год.

«Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы», - пояснили в департаменте.

«Коммерсантъ» также отмечает, что сотрудников многих компаний мотивируют вакцинироваться при помощи различных бонусов, а именно дополнительных дней отпуска, призов и денежных премий. При этом некоторые работодатели требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом.