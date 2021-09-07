Акции дня: трейдеры видят потенциал в акциях «НОВАТЭКа»

В лидеры торгов вышли акции компании «НОВАТЭК» по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 7 сентября. За дневные торги бумаги подорожали на +4,48% до 1936,8 рублей за акцию. В течение сессии стоимость бумаг достигала 1959,8 рублей за штуку, что стало новым максимумом по стоимости.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне новостей о том, что Индия обсуждает с «НОВАТЭКом» вхождение в проект по получению сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в качестве акционера. Вхождение предполагается в виде консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%. По мнению аналитиков «Атон», новость может стать позитивным триггером для бумаг. Дополнительным фактором привлекательности стало то, что агентство Fitch подтвердило рейтинг «НОВАТЭКа» на уровне «BBB».

Индекс Мосбиржи упал на -0,45% до 4010,16 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,75% до 1723,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:24 мск стоила 71,56 доллара за баррель (-0,91%). Российская валюта слабела – 73,25 рублей за доллар.