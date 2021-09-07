Автомобиль «ГАЗель NN» стал победителем Гран-при «За рулем»

«ГАЗель NN» стала победителем Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021», сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ». Церемония вручения премии состоялась на международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2021, которая проходит в Москве с 7 по 11 сентября.

Новая модель Горьковского автозавода «ГАЗель NN» стала победителем Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021» в номинации «Легкие грузовики». В Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021» в различных номинациях участвуют 35 автомобилей и прицепов. К оценке автомобилей, участвующих в конкурсе, были привлечены крупные автотранспортные предприятия, эксплуатирующие и ремонтные организации. Таким образом «ГАЗель NN» признана лучшей в своем классе профессионалами рынка коммерческого транспорта.

Ключевая особенность «ГАЗели NN» – цифровая модель управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

В основе концепции «ГАЗели NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

«ГАЗель NN» – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой будут создаваться различные модели и модификации коммерческого транспорта.

Справка: Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) (www.azgaz.ru) – ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Занимает лидирующие позиции на рынке РФ: свыше 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей, около 70% – в сегменте среднетоннажных грузовиков. Обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1650 фирменных магазинов запчастей. Основные модели выпускаемой техники: «ГАЗель NN», «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «Валдай NEXT», «Садко NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС». Выпускает свыше 5 тыс. видов компонентной продукции. В составе предприятия – собственный инженерный центр и более 20 высокотехнологичных производств. В сборке автомобилей ГАЗ участвуют 583 промышленных робота, уровень автоматизации на ключевых участках – 85%. Предприятие расположено в Нижнем Новгороде.