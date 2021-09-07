Банковские филиалы и представительства стали активно закрываться

Общее количество подразделений 376 банков, действующих на территории РФ, по данным на 1 августа, составило 28 тысяч. Это на полторы тысячи (5%) меньше, чем годом ранее. Более всего сократилось число представительств, филиалов и операционных касс, следует из статистики, опубликованной на сайте ЦБ.

По данным Центробанка, за восемь месяцев текущего года количество представительств банков снизилось на 31,6%, до 191. Число головных офисов сократилось на 10,5% и составило 376 единиц. Число филиалов и операционных касс уменьшилось на 15% (477 и 654 соответственно), операционных офисов — на 8%, до 5085. При этом, как отмечает регулятор, увеличилось количество кредитных касс — с 2000 до 2022.

Наибольшее число ликвидированных офисов и отделений зафиксировано в Москве (-212), Санкт-Петербурге (-111) и в Подмосковье (-103).

Как пояснили «Известиям» в Центробанке, рост цифровых каналов доступа к финансовым услугам сейчас вполне компенсирует сокращение физических отделений банков. По данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2020 года увеличилась в России на рекордные 70,3%.

Кроме того, ряд крупных банков переключились на «облегченные» форматы в небольших городах и поселках. Уже в 95% отделений почтовой связи есть возможность проводить ряд банковских операций, а на кассах магазинов в 4,5 тыс. точек можно снимать с карты наличность.

Как писал Expert.ru, аналитики Forbes провели исследование, чтобы выяснить, какой из российских банков предлагает лучшие условия на рынке private banking. Всего они выделили 15 банков, наиболее успешно оказывающих услуги премиальным клиентам, владеющим не одним десятком миллионов рублей. На первое место этого рейтинга вышел Private Banking ВТБ. На втором месте рейтинга — Sber Private Banking. На третье место вышел «А-клуб» — подразделение private banking Альфа-­банка.

