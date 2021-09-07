Более половины закупок госкомпании РФ заключили с единственным поставщиком

В 2020 году российские госкомпании заключили 1,5 млн договоров на общую сумму в 19,9 трлн рублей, что на 6% меньше, чем в 2019 году (21 трлн рублей). При этом, 69% закупок (941 тыс. договоров на 13,8 трлн рублей ) были заключены при отсутствии конкуренции и более половины – с единственным поставщиком. Это следует из отчета Минфина РФ о мониторинге применений закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

«На конкурентные закупки пришлось 561 тыс. договоров (37%) на 6,2 трлн рублей (31%). Почти все "неконкурентные контракты" были заключены по результатам закупок у единственного поставщика – 780 тыс. договоров (52%) на 12,3 трлн рублей (62%). Еще 333 тыс. договоров (22%) на 4,2 трлн рублей (21%) были заключены по результатам закупок, проведенных "прочими" способами», – говорится в отчете.

При этом в Минфине подчеркнули, что в «прочих» способах проведения закупок преобладала конкурентная форма: на 57% в количественном выражении и на 70% - в стоимостном.

В половине всех договоров по госзакупкам (в стоимостном выражении) привлекались поставщики работ и услуг в области строительства (3,4 трлн рублей) и финансов (7,4 трлн рублей). Часть всех договоров была заключена по результатам закупок, объявленных еще в 2019 году.

«В сравнении с 2019 годом доля конкурентных закупок в количественном и в стоимостном выражении уменьшилась 15% и на 6% соответственно (в 2019 году 791 тыс. закупок на общую сумму 9,6 трлн рублей)», – следует из материалов Минфина.

В министерстве также отметили низкий уровень электронизации закупок - в 2020 году в электронной форме проводилось только 62% (715 тыс.) закупок, размещенных в ЕИС. Кроме того, высоким остается уровень несостоявшихся закупок. В целом, несостоявшимися были признаны 333 тыс. закупок.

Как писал Expert.ru, в Москве в первом полугодии в рамках стандартизации госзакупок было утверждено 34 комплекта типовой конкурсной документации, благодаря чему объем госзаупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, достиг 73%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Типовой комплект конкурсной документации включает: типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовой порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения.

