Букмекерский рынок настиг передел

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому финансировать деятельность Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) будет определенная компания — АО «Современные платежные решения». Она также выступит оператором системы контроля за любыми пари всех букмекеров и тотализаторов — Информационной системы ЕРАИ.

Статья по теме: «Если вы собрались что-то реформировать, как минимум спросите отрасль»

С 1 октября 2021 года осуществлять деятельность через Единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП), букмекеры и тотализаторы смогут только при условии подключения к этой системе. Она будет в режиме онлайн получать информацию о любых ставках, выигрышах и заключенных пари, а также обо всех произведенных расчетах между организатором азартных игр и игроком.

«Современные платежные решения» также займутся выявлением интернет-пространстве зарубежных букмекеров, лотерей и казино, нарушающих российское законодательство. В этом ей поможет еще один проект — «Системы Мониторинга».

Ранее Владимир Путин назначил нового единого оператора платежей букмекерского рынка. ЕЦУП стала ООО «НКО «Мобильная карта», которая пока что все еще осуществляет функции центра учета платежей и ставок (ЦУПИС) для букмекеров Первой саморегулируемой организации Букмекеров («Лига Ставок», «Бетсити», «Париматч» Winline и другие).

Статья по теме: Азартным играм навяжут хозяина

Создание единого центра для обработки букмекерских платежей — требование нового закона, который был принят Госдумой в конце 2020 года, что стало большой неожиданностью для рынка. Долгое время все ставки легальных букмекерских контор проходили через два ЦУПИС: их операторами были «Мобильная карта» и группа Qiwi. Однако, согласно новому закону, с 1 октября все ставки будут обрабатываться одной системой — в данном случае, Единым центром учета перевода ставок.

Данный закон также предполагает, что каждый букмекер будет обязан отдавать 1,5% от принятых пари на спорт. Предполагается, что такие меры помогут «обелить» рынок, размер ставок которого оценивается в 1,25 трлн рублей. Автор этих идей - член исполкома, в прошлом генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Откуда ноги растут

АО «Современные платежные решения» возглавляет бывший руководитель проекта ООО «Спортивные лотереи» Роман Антонов. Это совместный проект букмекерской компании «Лига Ставок» и Федерации Бокса России. Как пишут в СМИ Telegram-каналах, а также согласно данным системы СПАРК, «Современные платежные решения» аффилированы с ВТБ и принадлежат структуре банка ООО «ВТБ Недвижимость».

Что касается «Мобильной карты», эта структура принадлежит акционерам «Лиги ставок». На компанию, через которую совсем скоро будет проходить 100% букмекерских платежей, в базе данных СПАРК есть информация только о двух владельцах акций — об Ольге Журавской (16,5%), вице-президенте букмекерской компании «Лига ставок», и о неком Игоре Авдееве (11,25%).

Как пишут в The Bell, у «Лиги ставок» есть история отношений с Умаром Кремлевым: до недавнего времени у него был бизнес с президентом букмекерской конторы Юрием Красовским. Их компаниям принадлежали «Спортивные лотереи» — организатор лотерей, назначенный правительством в поддержку развития бокса. Однако не так давно Красовский вышел из бизнеса, и 1%-ную долю в нем получил банк ВТБ.

Как указано выше, ВТБ принадлежит компания «Современные платежные решения», которая по распоряжению президента займется финансированием Единого регулятора азартных игр. Таким образом, ВТБ входит на букмекерский рынок совместно с Федерацией бокса России.

Впрочем, останутся ли владельцы «Лиги ставок» среди акционеров нового ЕЦУП или их сменят новые, пока что остается под вопросом. О том, что на их место встанут другие, «более удобные государству» владельцы, пишут крупные Telegram-каналы. Так, канал «Незыгарь» репостнул к себе информацию о том, что 49% «Мобильной карты» выкупит ВТБ.

«Таким образом акционеры пройдут по формальным требованиям Правительства, которые предъявляются к потенциальному оператору ЕЦУПС, и повысят легитимность сделки в глазах Кремля. Госбанк возьмет на себя расходы по созданию технологической инфраструктуры для крупных денежных потоков», — отмечается в публикации.

При этом оставшийся 51% будет у организации АНО «Центр прогресса бокса», которая принадлежит Умару Кремлеву, предложившему правительству создать ЕЦУПС для «обеления» рынка, уточняется в посте. Как пишет The Bell, эту информацию подтверждают собеседники издания на платежном рынке, однако официального подтверждения пока нет.

Что будет дальше

«Госрегулирование официально вошло на исторически серую букмекерскую территорию с целью навести там порядок. Эпоха вольностей и сумасшедших прибылей у интернет-тотализаторов, скорее всего, закончилась. Но есть и хорошие новости — привлечение таких крупных игроков, как ВТБ, увеличивает шансы того, что прибыли эти повернутся в сторону самого спорта», — пишет автор Telegram-канала Банкста.

После объявления о том, что контроль за ЦУС будет осуществляться только компанией «Мобильная карта», акции Qiwi, которая выступала вторым оператором и также претендовала на единоличное обслуживание, обвалились на 7%, замечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. По его мнению, это прямо говорит о том, насколько важным для дальнейшего развития букмекерской отрасли было это решение.

«Фактически, сейчас система обработки ставок становится монопольной, причем подконтрольна эта история будет государству через ВТБ. По большому счету, в этом ничего плохого нет и каких-то глобальных изменений на рынке этот факт не принесет, поскольку мнения крупнейших игроков в любом случае будут учитываться», — говорит эксперт, напоминая состав учредителей «Мобильной карты» — «Лигу Ставок», BetBoom, Winline и других.

В итоге получается, что главный проигравший в этой ситуации – холдинг Qiwi, который, помимо блокировки ЦБ ряда операций и массы проблем из-за неэмбоссированных банковских карт, которыми в том числе активно пользуются мошенники, теряет еще один источник доходов, подчеркивает юрист.

Желание государства «обелить» рынок выглядит логичным, однако на практике текущий процесс выглядит максимально непрозрачно. Уход с рынка Qiwi, в свою очередь, усугубляет ситуацию, потому что эта компания, будучи публичной, должна была хоть как-то отчитываться о своих действиях. Согласно отчетности компании, размещенной в середине августа, переводы ставок составляли четверть выручки расчетной организации. Выходит, что ВТБ перенял у Qiwi внушительную часть бизнеса. При этом как банк будет совмещать курс на ESG-повестку и социальную ответственность с азартными играми — остается под вопросом. Это беспрецедентный случай выхода столь крупной группы на такой специфичный рынок.

Впрочем, для простых любителей ставок это ничего не изменит, считает Уткин. Это вопрос, который решается наверху и никак не влияет на потребителей той или иной услуги, уверен он.

«Целью этого мероприятия была централизация контроля за ставками и более справедливое распределение отчислений в федерации различных видов спорта от букмекеров, за которым будет следить ВТБ», — подчеркивает эксперт, добавляя, что теперь прецеденты, когда разница в отчислениях между футболом/хоккеем и фехтованием будет измеряться сотнями тысяч процентов, станут встречаться значительно реже.