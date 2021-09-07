Депутаты Рады хотят попросить ООН признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями

На Украине хотят попросить Организацию Объединённых Наций (ООН) признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) террористическими организациями.

Как передаёт РИА Новости, соответствующий проект постановления об обращении Верховной Рады в Совбез ООН зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента.

Среди авторов этого скандального документа значатся депутаты президентской партии «Слуга народа», а также группы парламентариев «За будущее». В настоящее время полный текст проекта постановления на сайте Верховной Рады отсутствует.

Ранее сообщалось, что Украина может «открыть огонь на поражение» по кораблям Росгвардии, которые будут мешать проходу украинских судов через Керченский пролив.

По данным местных СМИ, Росгвардия имеет в Крыму свой флот катеров, его ядро составляют четыре катера «Грачонок» и четыре «БК-16» . Они заступили на боевое дежурство ещё летом прошлого года. На Украине полагают, что катера «Грачонок» и «БК-16» вполне «по зубам» беспилотникам Bayraktar TB2, вооруженных управляемыми авиабомбами MAM-L.

