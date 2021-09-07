Диван, коляска и даже ковер: волонтеры экоакции En+ Group собрали 15 самосвалов мусора

Более 2,6 тыс. волонтеров проекта «360» приняли участие в уборке мусора, посадке деревьев и благоустройстве территорий в ходе экологической акции, организованной En+ Group, в шести городах присутствия компании. Всего было собрано почти 2 тыс. мешков мусора – это 15 кузовов самосвалов. Акция прошла в первый выходной сентября.

Мероприятия состоялись в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. Экоакции также были организованы и на побережье Байкала: местным муниципалитетам En+ Group предоставила инвентарь, промо-форму и организовала вывоз мусора.

«Волонтерский проект «360» существует уже 11 лет. За это время мы пробовали разные форматы и активности. Тысячи волонтеров собирали и сортировали мусор, строили и восстанавливали экотропы, сажали деревья, занимались благоустройством туристических зон. Мы помогали заповедникам, очищали пещеры и дно Байкала. Наши усилия дали свои плоды: нашему примеру последовали многие, все новые добровольцы присоединяются к эковолонтерскому движению», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

В ходе акции было собрано вторсырье, которое отправили на переработку. В частности, волонтеры собрали 1267 кг стекла, 197,5 кг металл и 651 кг пластика, что в два раза больше по сравнению с 2020 годом, и это не радует. Более того, активисты нашли довольно необычные предметы. Так, например, в Миассе обнаружили диван и ковер, в Братске среди мусора была теплица, а в Усть-Илимске – детская коляска.

Активисты в Иркутске также высадили 772 саженца на набережной реки Ушаковки и острове Конный. Среди молодых деревьев был кизил, клен Геналла, пузыреплодник, дерен, миндаль трехлапастной и спирея японская.

Важность подобных инициатив подчеркнула Евгения Рябова, представитель Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Мы рады, что представители бизнес-сообщества проводят такие важные мероприятия и повышают свою экологическую ответственность. Вопрос экологической повестки остро стоит не только в Нижегородской области, но и на территории всей России».

Волонтерский проект - часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», инициатором которой выступил основатель компании промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Проект существует более 10 лет, и за это время стал масштабным движением, которое помогает людям менять свое отношение к природе. Всего с 2011 года эковолонтерами стали более 150 тысяч человек, ими было утилизировано более 4,5 тысяч тонн мусора, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки и сооружены экологические тропы в различных регионах РФ.