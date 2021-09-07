Диетолог дала советы по питанию осенью

С наступлением осени необходимо включать в свой рацион, как можно больше сезонных овощей и фруктов, также не стоит пренебрегать цитрусовыми, рассказала в разговоре с телеканалом RT диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Она также рекомендует снизить количество потребляемых сладких продуктов.

«Горячие овощные крем-супы, например из тыквы, пастернака, батата — как раз сезон. Они улучшат обмен веществ и согреют. Добавьте в ежедневное меню больше лука и чеснока. Ешьте сезонные овощи, грибы, тыкву, кабачки, репу, свеклу, капусту — они добавят в рацион необходимые организму витамины и минералы», - поделилась врач.

При этом она не советует тратить деньги на привозные ягоды, такие как клубника и малина, которые из-за долгой транспортировки успели растерять все полезные свойства.

Также она рекомендовала включать в рацион больше цитрусовых и полезных жиров, которые содержатся в орехах и рыбе. Полезно употреблять тыкву, которая богата бета-каротином и витамином А. Также не стоит забывать про помидоры, огурцы и другие овощи, отмечает специалист. Из-за риска прибавки в весе в осенний период, медик рекомендует свести к минимуму в рационе сладости и мучные продукты.