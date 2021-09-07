Диетолог развеяла популярный миф о вреде сала

Известный врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова развеяла популярный миф о вреде сала, рассказав о его пользе для здоровья человека.

Как подчеркнула специалист, приём сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, передаёт РИА Новости.

Она пояснила, что является структурным материалом для построения жиров, который участвует в омоложении организма.

«То есть можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала. При этом несмотря на высокую калорийность этот жир не идёт в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, синтезирующихся из жира. Кроме того, сало участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие, что является защитой от вирусных инфекций», – отметила Гончарова.

Также она рассказала, что кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами, которые оказывают противоопухолевое действие. Помимо этого, они улучшают обменные процессы в организме.

«Идея о том, что энергией для организма являются углеводы – миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир. Надо понимать, что углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго», – резюмировала генетик, добавив, что сало ко всему прочему ещё защищает стенки сосудов, предотвращая инсульт.

Ранее сообщалось, что диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что с наступлением осени необходимо включать в свой рацион, как можно больше сезонных овощей и фруктов, также не стоит пренебрегать цитрусовыми. Она также рекомендует снизить количество потребляемых сладких продуктов.

