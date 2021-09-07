Эксперт спрогнозировал судьбу украинского правительства

Правительство Украины переформируют или отправят в отставку, также страну ждут конституционные реформы, поделился мнением директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что 7 сентября начинает свою работу новая сессия украинского парламента, которая продлится до середины января 2022 года.

«Политический сезон будет ознаменован переформатированием или отставкой правительства, изменениями в офисе президента, масштабными попытками конституционных реформ, возможно, подготовкой новой версии конституции», - считает Бортник.

Политолог усматривает в сложившийся ситуации высокую вероятность переформатирования руководства Рады в срок до весны следующего года. Главными рисками для страны, по его мнению, являются «тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе».

«Верховная рада будет центром политики на протяжении осени и начала зимы», - добавляет руководитель.

Произойдет это из-за обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, продолжил Бортник. Он напомнил, что в украинском парламенте лежит целый ряд важнейших законопроектов, которые ждут принятия, - от антиолигархических законопроектов до десятков вариантов изменений в конституцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал кадровые перестановки в правительстве, однако конкретных имен он не назвал. Позже появилась информация, что первые кадровые перестановки ожидаются в украинском правительстве уже в сентябре.