ФСБ сообщает, что взрыв газопровода в Крыму 23 августа организовала украинская разведка

В пресс-службе ФСБ сообщили, что повреждение газопровода в селе Перевальное под Симферополем организовано главным управлением разведки Минобороны Украины.

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением главного управления разведки МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации меджлис крымскотатарского народа», - говорится в сообщении силовиков.

В службе уточнили, что один из руководителей организации Нариман Джелялов, является только посредником в преступлении, непосредственными исполнителями которого выступают Асан и Азиз Ахтемовы.

В ходе подготовки диверсии преступники в июне выезжали на украинскую территорию, где тренировали подрывные навыки. За приведение в действие взрывного устройства им пообещали выплатить две тысячи долларов. Деньги должна была перечислить военная разведка Украины.

Ранее ФСБ обнародовала видео, на котором арестованные Асан и Азиз Ахтемовы рассказывают, как готовили диверсию и непосредственно подорвали газовую трубу.

