В Европе назвали причину рекордных цен на газ и электроэнергию

Высоким ценам на природный газ и электроэнергию в Евросоюзе и Великобритании, которые в этом году бьют рекорды, нашли объяснение. Стрелочником сделали ветер. Оказалось, что ветровой энергии европейские энергетики выработали меньше, чем рассчитывали, по причине не такого сильного, как обычно, ветра. Еще один виновный в росте цен на электроэнергию – газ, у которого сейчас в отличие от нефти ралли.

Цены на электроэнергию в Германии с поставками в следующем году превысили, пишет Financial Times, 90 евро за мегаватт. Это приблизительно вдвое больше, чем платили в начале 2021 года, и даже больше прежнего рекорда, установленного летом 2008 года, когда цена барреля нефти вплотную приблизилась к 150 долларам.

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То же самое относится и к ценам на газ, которые также растут уже несколько месяцев. Так, цена газа с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе «Национальная точка балансирования» (NBP) достигла 1,31 фунта за терм, что более чем в четыре раза выше, чем было в начале сентября 2020 года.

Начальник энергетического и газового отдела консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес-Диас считает, что снижение поставок российского газа в Европу в этом году привело к снижению запасов газа в европейских хранилищах, которые сейчас, накануне зимы, значительно ниже средних за пятилетний период. К этому следует также добавить резко выросшую конкуренцию за сжиженный газ со стороны Азии, куда идут большинство танкеров из Катара и США.

Высокие цены на газ, в свою очередь, подтолкнули вверх цены на электроэнергию, потому что газ используется не только для обогрева и промышленных нужд, но и для производства электричества.

Последним фактором, способствовавшим рекордному росту цен на электроэнергию, стал «слабый» ветер, при помощи которого за 8 месяцев текущего года выработали меньше электроэнергии, чем рассчитывали в прошлом году.

«В производстве ветряной энергии присутствует сезонная цикличность,- соглашается Карлос Торрес-Диас,- но этим летом оно оказалось ниже, чем в прошлые годы. Этим летом в Европе было тепло, сухо и не так ветрено, как обычно».

По словам Торреса-Диаса, толкает цены на электроэнергию вверх не спрос на нее, потому что последние пару месяцев он был не таким уж и высоким. Причина – в топливном балансе.

В Великобритании возникли перебои с поставками электроэнергии, потому что ряд электростанций прекратили летом работу из-за ремонтных работ. В прошлом году сыграла сильную негативную роль, конечно, и пандемия. Не удивительно, что потребители готовы сейчас платить некоторым электростанциям более 4 тыс. фунтов за мегаватт.

На Британских островах, кстати, доля ветровой энергии в энергетическом балансе 6 сентября составила всего лишь 4,9%, хотя в среднем за прошлый год доля ветра составляла, по данным системного оператора National Grid, 18%.

Столько же, кстати, произвели и электроэнергии электростанции, работающие на угле. Это, между прочим, более чем вдвое больше обычной доли «угольной» электроэнергии.

Директор энергетической консалтинговой компании EnAppSys Роб Лалор говорит, что в такие месяцы, как март и сентябрь, когда благодаря оптимальным температурам спрос на электроэнергию не такой высокий, как зимой, энергетическая система в последнее время работает все с большим напряжением. В этом виновата погода, поведение которой с каждым годом все труднее прогнозировать.

По данным Лалора, пять британских электростанций получали за мегаватт от 3750 до 4950 фунтов. За эти деньги они продолжали работать для обеспечения королевством необходимым электричеством, когда остальные электростанции останавливались на ремонт.

Нынешний скачок цен скорее всего скажется на счетах за электроэнергию для потребителей в предстоящие месяцы. По всеобщим ожиданиям, британский энергетический регулятор Ofgem со дня на день в очередной раз повысит тарифы на электричество.

В общем, европейцам в преддверии зимы, когда потребление электроэнергии резко вырастет, не позавидуешь. Особенно с учетом того, что, как считают специалисты, рост цен на электроэнергию на континенте, пишет Bloomberg, продолжится. Несмотря на то, что цены уже бьют рекорды, возможность для их дальнейшего роста имеется.