«Группа ГАЗ» представила новые модификации коммерческих автомобилей

«Группа ГАЗ» представила новые модификации среднетоннажных коммерческих автомобилей на Международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2021. Автомобиль «ГАЗон NEXT» с системами активной помощи водителю (ADAS) оснащен камерами, датчиками и радарами, с помощью которых электронные системы автомобиля анализируют дорожную обстановку и предупреждают водителя о потенциально опасных ситуациях, а в ряде случаев самостоятельно применяют меры для предотвращения аварии. Система предупреждения о возможном столкновении (FCW) работает в комплексе с системой экстренного торможения (AEBS). При обнаружении опасности передает звуковые и световые сигналы, а при отсутствии реакции со стороны водителя – тактильное предупреждение («встряска»). В случае, если водитель не предпринимает никаких мер, система самостоятельно замедляет движение автомобиля, чтобы предотвратить столкновение или смягчить его последствия.

Автомобиль «ГАЗон NEXT CNG» полной массой 10 т расширяет линейку техники «Группы ГАЗ», работающую на сжатом газе. На базе этого шасси будут выпускаться машины с краново-манипуляторными установками, автогидроподъемники, самосвалы, автоцистерны, мусоровозы, комбинированные дорожные машины и другие варианты спецтехники. На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-534 CNG (максимальная мощность – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 600 Н·м).

Бескапотный городской грузовой автомобиль «Валдай NEXT» представлен с двумя вариантами специальных надстроек, размещенных на длиннобазной версии машины. Эвакуатор «Валдай NEXT» имеет грузоподъемность 2350 кг, длина эвакуаторной платформы – 8240 мм. Эвакуатор оборудован электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1 т. Управление лебедкой – с проводного или с радиоуправляемого пульта. «Валдай NEXT» с краново-манипуляторной установкой оснащен КМУ Palfinger PK6500A c максимальным вылетом стрелы 7,5 м и максимальной грузоподъемностью 3200 кг.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отметил: «Мы представляем разработки, которые демонстрируют, каким будет в нашей стране пассажирский и коммерческий транспорт завтрашнего дня. Максимально удобным для маломобильных пассажиров. С нулевым уровнем выбросов, а значит улучшающим экологическую ситуацию в городах. Оснащенный электронными помощниками водителю, а значит повышающий безопасность. С большим набором электронных сервисов, которые помогают владельцам парков делать их бизнес более эффективным. C красивым дизайном, чтобы соответствовать меняющемуся облику современных городов».

Шоу-стоппером на выставке стали модели инновационного транспорта: «Группа ГАЗ» представила сразу четыре модели электротранспорта, и две из них – это автобусы, работающие на водородном топливе.

Программа создания перспективного экологически чистого транспорта началась на предприятиях компании более 10 лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски. Сегодня «Группа ГАЗ» является ведущей в России по производству транспорта, работающего на альтернативных видах топлива. С 2018 года компания серийно выпускает электрические автобусы, которые работают на маршрутах Москвы. В 2020 году «Группа ГАЗ» представила электрические ГАЗели, которые выпускаются на Горьковском автозаводе по заказам клиентов в различных модификациях.

