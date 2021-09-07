Инфекционист заявил об угрозе «микст-инфекции» коронавируса и гриппа

Известный российский инфекционист Андрей Поздняков заявил, что сезонная эпидемия гриппа на фоне пандемии COVID-19 может привести к появлению «микст-инфекции» обоих заболеваний. Он опасается, что одновременное заражение двумя вирусами приведёт к сильной нагрузке на организм пациента, передает РИА «Новости»

Как пояснил Позднякова, смешанная инфекция станет серьёзной проблемой, так как оба вируса размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают её, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

Таким образом, одновременное заражение гриппом и ковидом может оказаться более «злокачественным» для человек, чем заражение любым одним из них. Специалист при этом пока затрудняется сказать, «насколько тяжёлым будет поражение основных систем и каковы будут последствия».

Кроме того, Поздняков отметил, что пока не существует универсальной вакцины, поэтому любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана.

«То есть вакцина от COVID-19 не защитит от гриппа, и наоборот. Соответственно, для защиты от обоих заболеваний необходимо делать обе прививки с интервалом по меньшей мере в месяц», – резюмировал специалист.

