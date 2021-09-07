Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза

В отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорится, что Иран в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на квартальный.

При этом, указывает Bloomberg, международные наблюдатели «во все большей степени встревожены» активностью Ирана в ядерной сфере.

Согласно докладу, теперь в распоряжении Ирана – 10 кг высокообогащенного – до 60% – урана, тогда как на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае этого года речь шла о 2,4 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана – с 62,8 кг до 84,3 кг.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили: Иран чинит препятствия при проверке его ядерной активности.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из из «ядерной сделки» с Ираном. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению.

28 февраля «Эксперт писал, что The Wall Street Journal о том, что власти Ирана ответили отказом на предложение США начать прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана. По словам источников издания из числа американских дипломатов, «Иран отказался от предложения Евросоюза организовать прямые переговоры с США по атому».

Тегеран в ответ заявил, что сначала США предоставили гарантии снятия санкций с Ирана.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что глава Белого дома готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики.

«Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе».

В начале февраля президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон не будет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Байден считает, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана выше уровня, предусмотренного «ядерной сделкой».

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что сначала Вашингтон должен отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия. Хаменеи добавил, что США и европейские страны не имеют права ставить Ирану условия, «поскольку они растоптали все свои обещания».