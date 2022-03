Итоги Восточного экономического форума – 2021

«Мы провели VI Восточный экономический форум в условиях, когда необходимо было соблюдать ограничения в связи с корона вирусной инфекцией, это повлияло на количество участников. Но при этом в Форуме по-прежнему приняло участие множество стран в лице руководителей органов власти и представителей бизнеса. Мы доложили Президенту России о результатах работы и рассказали о планах на следующий период. Многие наши предложения Владимир Владимирович поддержал и дал поручения для дальнейшей работы в целях развития Дальнего Востока. Мы по-прежнему будем работать так, чтобы на Дальний Восток приходили инвестиции от российских и зарубежных компаний. Мы будем стараться создавать новые возможности, закрепляя за Дальним Востоком статус «полигона» технологий.

В целом развитие Дальнего Востока – высокорентабельный процесс. Мы на Форуме доложили, что дотации Дальнему Востоку уже окупились: мы вложили 80 млрд рублей, а в бюджет поступило налогов с учетом преференций от организаций в объеме 123 млрд рублей. То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять. Необходимо больше думать о создании условий для вложения средств в строительство новых предприятий, развитие отраслей», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Среди новаций ВЭФ-2021 вице-премьер отметил формат встречи главы государства с модераторами. «Формат встречи с модераторами Владимир Владимирович Путин оценил как один из удачных из того, что мы на форуме предложили его вниманию. Мне кажется, что мы сделали небольшой шаг вперед с точки зрения эффективности работы Форума. Те предложения, которые представители бизнеса и эксперты в рамках своих отраслей считают самыми важными, вынесли на рассмотрение Президента», - отметил он.

«Восточный экономический форум в очередной раз продемонстрировал свою востребованность среди официальных лиц, бизнес-сообщества и экспертов из России и стран АТР. Форум собрал более 4000 участников, в том числе более 400 глав компаний, и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана. Была подготовлена насыщенная деловая программа, которая включила более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и региональной повестки. В дискуссиях приняли участие более 900 спикеров и модераторов. На полях Форума было подписано рекордное количество соглашений – 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей. Это свидетельствует о практической результативности и роли Форума как одного из инструментов развития Дальнего Востока», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги.

Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков:

«Экономика нового времени: что изменится и что сохранится»,

«Дальний Восток – новые вызовы и возможности»,

«Общая ответственность в меняющемся мире»,

«Молодежный ВЭФ».

Ключевое мероприятие VI Восточного экономического форума – пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В онлайн-формате в мероприятии участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

Видеоприветствия направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Модератором дискуссии выступил телеведущий ГТК «Телеканал «Россия» Сергей Брилев.

В ходе Форума состоялись такие мероприятия, как:

7 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Италия», «Россия – Китай», «Россия – Европа», «Россия – Индия», «Россия – Япония», «Россия – Республика Корея»;

X Международная конференция АТЭС по высшему образованию;

Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией;

Обсуждение Большого Евразийского партнерства;

17 мероприятий прошли на площадках «Пространства Доверия» в рамках Форума Креативного Бизнеса, Территории инноваций, Проекта «Здоровое общество» и Лаборатории «Инносоциум».

Молодежный ВЭФ

Впервые в деловой программе Форума отдельным треком был выделен «Молодежный ВЭФ». Всего было проведено 20 мероприятий. В сессиях приняли участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников «Большая перемена» и для студентов «Твой ход», лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций.

Участники 2–3 сентября посетили панельные сессии основной деловой программы ВЭФ-2021, а 4 сентября выступили в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ. В частности, обсуждались такие вопросы, как ценности молодых дальневосточников, существующие препятствия у юных предпринимателей, система образования, влияние социальных сетей, будущее финансового рынка, авторское право, привлечение инвестиций, вовлечение молодежи в развитие городской среды, профориентация, Большое Евразийское партнерство, молодежное сотрудничество с другими странами, адаптация туристической отрасли и другие вопросы.

Участники

Очное участие в Форуме принял заместитель премьер-министра Казахстана Роман Васильевич Скляр. Впервые участвовали в Форуме министр нефтяной и газовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури и министр планирования, финансов и промышленности Мьянмы Шеин Вин.

Форум посетили дипломатические представители из 25 стран: Австрия, Аргентина, Вьетнам, Германия, Гренада, Индия, Индонезия, Италия, Йемен, Казахстан, Китай, Лаос, Малайзия, Мали, Мальта, Мьянма, Новая Зеландия, Республика Беларусь, Республика Корея, Таиланд, Финляндия, Чили, Швеция, ЮАР, Япония.

Участие в Форуме приняли специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов Сергей Борисович, советник Президента Российской Федерации Кобяков Антон Анатольевич, помощник Президента Орешкин Максим Станиславович.

8 федеральных министров: Министр науки и высшего образования Фальков Валерий Николаевич; Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков Алексей Олегович; Министр природных ресурсов и экологии Козлов Александр Александрович; Министр промышленности и торговли Мантуров Денис Валентинович; Министр спорта Матыцин Олег Васильевич, Министр труда и социальной защиты Котяков Антон Олегович; Министр транспорта Савельев Виталий Геннадьевич; Министр энергетики Шульгинов Николай Григорьевич.

10 руководителей федеральных служб и агентств: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Скуфинский Олег Александрович; Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Шугаев Дмитрий Евгеньевич; Федеральная служба по интеллектуальной собственности Ивлиев Григорий Петрович; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова Анна Юрьевна; Федеральное агентство по делам молодежи Разуваева Ксения Денисовна; Федеральное агентство по делам национальностей Баринов Игорь Вячеславович; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Примаков Евгений Александрович; Федеральное агентство по недропользованию Петров Евгений Игнатьевич; Федеральное агентство по рыболовству Шестаков Илья Васильевич; Федеральное агентство по туризму Догузова Зарина Валерьевна;

12 глав субъектов Российской Федерации: губернатор Кемеровской области Цивилев Сергей Евгеньевич; губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн Ростислав Эрнстович; губернатор Забайкальского края Осипов Александр Михайлович; губернатор Камчатского края Солодов Владимир Викторович; губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович; губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич; глава Республики Алтай Хорохордин Олег Леонидович; глава Республики Бурятия Цыденов Алексей Самбуевич; глава Республики Саха Якутия Николаев Айсен Сергеевич; губернатор Сахалинской области Лимаренко Валерий Игоревич; временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович; губернатор Чукотского автономного округа Копин Роман Валентинович.

Участие принял Генеральный прокурор Российской Федерации Краснов Игорь Викторович.

По части представительства бизнес-структур в работе Форума приняли участие такие главы ведущих иностранных компаний, как главный исполнительный директор Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co Ltd Ка Сам-Хен; главный исполнительный директор KT Corporation Ку Хйеонмо; почетный председатель совета директоров, директор Iida Group Holdings Co Ltd Мори Кадзухико, председатель совета директоров группы, главный исполнительный директор группы DP World Limited Султан Ахмад Султан бин Сулайем, а также представители таких известных иностранных корпораций, как Deloitte and Touche CIS JSC, China Railway Construction Corporation International Investment Group, Schneider Electric JSC.

Впервые на уровне высшего руководства, участвовали крупнейшие индийские компании нефтегазового сектора: GAIL India Limited, Oil India Limited, Indian Oil Corporation Ltd, ONGC Videsh Limited.

Участие приняли знаковые представители российского бизнеса: председатель совета директоров Акционерной финансовой корпорации Система ПАО Евтушенков Владимир Петрович; председатель правления, генеральный директор «Газпром нефть» ПАО Дюков Александр Валерьевич; председатель правления ПАО «Газпром» Миллер Алексей Борисович; генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Лихачев Алексей Евгеньевич; президент – председатель правления Банк ВТБ ПАО Костин Андрей Леонидович; председатель правления ПАО НОВАТЭК Михельсон Леонид Викторович; председатель правления ПАО Холдинг СИБУР Конов Дмитрий Владимирович; председатель совета директоров Совкомфлот ПАО Франк Сергей Оттович, генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Лавленцев Владимир Александрович.

Активное участие в работе Форума приняли председатель совета директоров без исполнительных полномочий EVRAZ Plc Абрамов Александр Григорьевич и председатель совета директоров KAZ Minerals Plc Новачук Олег Николаевич, а также президент Международного фонда дзюдо Ротенберг Аркадий Романович.

Соглашения

На Форуме подписано более 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа – 9 с Китаем, 6 с Японией, 3 с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией.

В присутствии Президента России Владимира Путина подписали пять соглашений:

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government.

Минвостокразвития России, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН подписали Соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России.

Компания «Удоканская медь», Минвостокразвития России и правительство Забайкальского края подписали Соглашение о намерениях по реализации второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди. Инвестиции компании в строительство второй очереди ГМК «Удокан» составят около 289 млрд рублей.

Минвостокразвития, Хабаровский край и корпорация «ВЭБ.РФ» подписали Соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Будет построено несколько жилых корпусов, а также спортивный, административный, образовательный и оздоровительный блоки. Проект планируется завершить в 2024 году.

Корпорация ВЭБ.РФ, АО «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Управляющая компания «Корпорация рыбы» подписали Соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.

В присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева прошло подписание трех соглашений, включая:

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и компания «Приморский металлургический завод» заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь «Звезда», также являющаяся резидентом ТОР «Большой Камень».

Соглашение о строительстве парка развлечений и гольф-клуба мирового уровня с развитой инфраструктурой во Владивостоке заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным Агентством Приморского края и компанией «Восток Резортс». Общий объем инвестиций составит 23,5 млрд рублей.

Меморандум о создании Фонда технологических инвестиций «Восход» заключили Минвостокразвития России и «Холдинговая компания ИНТЕРРОС». В качестве приоритетных направлений деятельности Фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии.

В числе других значимых соглашений:

ООО «Русхим Газ», Минвостокразвития России, «Газпромбанк», ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ подписали Соглашение о строительстве завода по производству метанола мощностью 1 800 тыс. тонн/год. Объем инвестиций – 204 млрд рублей.

ООО «Амур-Минералс» и АО «Газпромбанк» подписали синдицированный кредитный договор на финансирование ООО «АмурМинералс». Объем инвестиций – 195 млрд руб.

ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей для финансирования проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.

ВЭБ.РФ, Приморский край, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры» подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации масштабного портового проекта. Общий грузооборот нового порта составит свыше 70 млн тонн. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект по созданию порта оценивается до 180 млрд рублей.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и «Приморский металлургический завод» подписали Соглашение о создании производства на территории опережающего развития «Большой Камень», вложив 158 млрд рублей.

ФГУП «Атомфлот» и АО «Атомэнергомаш» заключили договор на поставку модернизированного плавучего энергоблока на сумму более 100 млрд рублей.

ГК «Стройтрансгаз» и «Китайстрой» заключили соглашение на 20 млрд. руб. по строительству нового культурного центра в г. Владивостоке.

Культурная программа

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. На набережной бухты Аякс все 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также представили на выставке свои экспозиции три федеральных министерства: Министерство спорта России, Министерство промышленности и торговли России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На набережной бухты Аякс состоялась высадка сквера реликтовых растений Дальнего Востока. В числе участников высадки сквера – Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр спорта России Олег Матыцин, глава Владивостока Константин Шестаков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители органов федеральной и региональной власти.

Для гостей и участников Форума были открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло». Экспозиция состояла из четырех полотен, написанных такими художниками-пейзажистами, как Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрик Франс ван Линт. Представленные произведения входят в число наиболее значимых в собрании венецианской живописи.

В числе других мероприятий культурной программы:

выставка – «Русское искусство. От иконы до авангарда»;

экспозиция «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа»;

открытие инновационного светомузыкального фонтана при участии ПАО Сбербанк совместно с Администрацией Владивостока;

вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава;

концерт «Звезды „Русского радио”», на сцене выступили Дима Билан, Вячеслав Бутусов, Маша Вебер и другие.

В культурную программу ВЭФ-2021 также вошли экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.

Партнерами культурной программы выступили: НКО «Ассоциация Старателей Приморья», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», Группа компаний «DNS Девелопмент», Группа Т1.

Спортивная программа

Центральным спортивным событием ВЭФ-2021 стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина. Традиционный турнир прошел в новом формате – матчевой встрече юниорских сборных России и мира, которую составили победители и призеры первенства мира 2019 года из Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана. Победителем соревнований стала сборная России.

Во второй раз под эгидой ВЭФ прошел этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар. Турнир во Владивостоке открыл международный олимпийский сезон в этой дисциплине.

Также в рамках спортивной программы состоялся Чемпионат России по серфингу. Во Владивостоке определили лучших из лучших в России в дисциплинах «длинная доска» и SUP (доска с веслом).

В павильоне Министерства спорта России на выставке «Улица Дальнего Востока» прошли турниры по сдаче нормативов ГТО.

Также в рамках спортивной программы прошли такие мероприятия, как:

гала-матч по хоккею Roscongress Cup;

турнир по теннису Roscongress Business Cup;

II Межрегиональный фестиваль «Дальневосточные игры» среди субъектов Дальневосточного федерального округа;

гала-матч по футболу Skolkovo-Eastern football game;

гала-матч по баскетболу Skolkovo-Eastern basketball game;

турнир по керлингу для участников ВЭФ Roscongress Cup;

Roscongress Cup. Парусная регата в классе «Плату-25».

Партнерами спортивной программы выступили: ООО «МАНТЕРА-ГРУПП», РНКБ Банк (ПАО).

Выставки

На ВЭФ-2021 было предусмотрено проведение выставок в нескольких форматах.

Экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказала об итогах новой экономической политики в макрорегионе, представила ключевые отрасли экономики, возможности для инвестирования, деятельность и задачи институтов развития, а также реализуемые и перспективные инвестиционные проекты, механизмы работы преференциальных режимов (территории опережающего развития и свободный порт Владивосток).

Выставочные пространства федеральных органов власти России были объединены общим названием «Добро пожаловать на Дальний Восток!». Свои павильоны представили:

Министерство промышленности и торговли России;

Ростуризм;

Росреестр;

Министерство науки и высшего образования России;

Министерство природных ресурсов России;

Министерство транспорта России;

Генеральная прокуратура;

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии и Роскартография;

Роспотребнадзор;

Федеральное медико-биологическое агентство;

Россотрудничество;

Федеральное агентство по рыболовству.

Также в рамках VI Восточного экономического форума прошли фотовыставки экспонентов ВЭФ-2021. На выставке «Забайкалье. Полет» представили уникальные работы уроженцев Забайкалья – известного скульптора Дашинимы Намдакова и знаменитого оружейника Жигжита Баясхаланова.

Фотовыставка «Наилучшие доступные технологии», подготовленная Уральской горно-металлургической компанией, отражала деятельность АО «Восточный порт» – крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля различных российских производителей, современного объекта логистической инфраструктуры.

Тематические зоны

В рамках выставочного пространства ВЭФ-2021 был организован ряд тематических зон, среди которых «Пространство доверия» – уникальная площадка, объединяющая четыре проекта Фонда Росконгресс: Форум креативного бизнеса, Территорию инноваций, Проект «Здоровое общество» и Лабораторию «Инносоциум». Пространство предоставило обширные возможности для свободного общения представителям государственной власти, бизнеса, некоммерческим организациям и научному сообществу. В дни работы ВЭФ-2021 на площадке прошли многочисленные деловые дискуссии, питч-сессии и форсайт-сессии.

Партнеры ВЭФ Партнерами ВЭФ-2021 выступили 58 компаний, в числе которых: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро», ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Хендэ Мотор СНГ», ПАО «Россети», ПАО «Аэрофлот», ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», Группа FESCO, ПАО «Полюс», Госкорпорация «Росатом», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Удоканская медь», АО «Независимая нефтегазовая компания», ПАО «НОВАТЭК», АО «ПОЧТА РОССИИ», ПАО «Газпром нефть», АО «ДОМ.РФ», ООО «Техкомпания Хуавэй», АО «Колмар Груп», ПАО «МТС», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «ПИК СЗ», ОАО «УГМК», АО «Россельхозбанк», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «УК «Сибантрацит», ПАО «ТМК», ООО «Марс», ООО «Окко», KT Corporation (Korea Telecom), ОАО «РЖД», ООО «ВЭБ Венчурс», ООО «НСЗК», ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа», ООО «Кей поинт», АО «Стройтрансгаз», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей», ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы», АО «УК РФПИ», ПАО «ТрнасКонтейнер», САО «ВСК», Московская школа управления SKOLKOVOBAIKALSEA Company, АВЦ, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «ПепсиКо Холдингс», Группа компаний «Орими Трэйд, Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Группа компаний V-TELL, Yamaguchi, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». Среди информационных партнеров: Россия 24, ТАСС, ИД «Комсомольская правда», НТВ, Rambler&Co (Газета.ру, Лента.ру, Секрет фирмы), Forbes, Газета «Аргументы и Факты», ФедералПресс, Радиостанция «Бизнес FM», Эхо Москвы, МИА Россия сегодня (РИА Новости, Россия сегодня, Sputnik), МИЦ Известия (газета «Известия», ТК «РенТВ», ТК «Пятый канал»), Российская газета, ИД «КоммерсантЪ», Ведомости, МТРК МИР, Журнал «Эксперт», RUTUBE, Russia Today, РБК, Интерфакс, ИА Восток России, «ИА Чукотка» (Новостной портал «ПроЧукотку»), ИА «Камчатка» (Камчатка сегодня), Ежедневная интернет - газета «Полуостров Камчатка», Газета «Камчатский край», ИД «Губернские ведомости»: газета «Губернские ведомости», сайт skr.su, телекомпания «ОТВ», «ТВ-Колыма-Плюс», ИА «Хабаровский край сегодня», Телеканал «Губерния» (Хабаровск) - ИТА «Губерния», Информационное агентство «Лидер»-«Аргументы и Факты-Дальинформ», Газета «Молодой дальневосточник XXI век», РИА «Биробиджан», «Издательский дом «Биробиджан», Газета «Амурская правда», Телеканал «Первый областной» (Амурское Областное Телевидение), Краевая газета «Забайкальский рабочий», Сетевое издание «Информационное агентство ChitaMedia», Региональный телевизионный канал «Забайкалье», Издательский дом «Буряад Унэн», Информационное агентство «Восток-Телеинформ», Телерадиокомпания «Тивиком», Издательский дом «Информ Полис», ИА «Якутское-Саха информационное агентство», Телеканал НВК «Саха», ИА «Восток Медиа», ГТРК «Восток 24», Общественное телевидение Приморья, «Аргументы и факты. Приморье», Владивостокский филиал АО ИД «Комсомольская правда», Сетевое издание PrimaMedia, Деловой еженедельник «Конкурент», VTV, Nhan Dan, VNA, VOV, NHK, CMG.

Новинки ВЭФ

Форум креативного бизнеса

Сессии Форума Креативного Бизнеса прошли в рамках официальной деловой программы и в тематической зоне «Пространство доверия» на стенде Лаборатории «Инносоциум». Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум провел дискуссии на социально значимые темы, выездную гостиную Евразийского женского форума и вместе с Фондом президентских грантов один из дней полностью посвятил работе с НКО.

Некоторые панельные сессии, посвящённые как развитию креативного бизнеса в России, так и сегменту некоммерческих организаций, были проведены при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Фонда президентских грантов.

ВЭФ.Юниор

Секция объединила школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей. Организатором секции выступил Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент», который провел мероприятие в рамках проекта «Точка Юниор» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития «Иннопрактика».

В рамках деловой программы «ВЭФ.Юниор» прошли панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как развитие среднего профессионального образования; работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке; влияние новых культурных пространств на развитие регионов; экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.

Партнерами «ВЭФ. Юниор» выступили: Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное Культурное Наследие", ПАО «СИБУР Холдинг», Корпорация «Синергия», Иннопрактика, «Кружковое движение» НТИ.

Инвестируй в Россию

Впервые в истории мероприятий Фонда Росконгресс открылась новая площадка «Инвестируй в Россию», объединяющая инвестиционную повестку регионов России и их зарубежных партнеров. Пространство было создано Фондом Росконгресс и его дочерней структурой – Фондом РК-Инвестиции, выполняющей функции центра компетенций по сопровождению инвестиционных, деловых и ориентированных на экспорт проектов, принадлежащих партнерам Фонда Росконгресс.

Работа площадки на ВЭФ-2021 осуществлялась совместно с Российско-Китайским Деловым Советом (РКДС) под названием «Инвестируй в Россию на пространстве доверия РКДС». Это позволило выявить наиболее перспективные направления работы в рамках привлечения инвестиций в экономики двух стран и осуществить обмен релевантным опытом работы с Китайской Народной Республикой и странами АТР.

Всего было предусмотрено две зоны: переговорное пространство партнеров в зоне и пространство лектория и подписаний.

Инвестиционным партнером Форума выступила Группа компаний «Стройтрансгаз»; генеральным партнером площадки - НП «Российско-Китайский Деловой Совет»; партнерами площадки: Русская Рыбопромышленная Компания; Группа компаний «Фармэко»; ООО «СКА Арена», Группа компаний «ГОРКА».

Техно-гостиная ДВФУ

Техно-гостиная «Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука» впервые была организована Дальневосточным федеральным университетом совместно с Минобрнауки, Минвостокразвития, Агентством стратегических инициатив в рамках ВЭФ-2021 и Года науки и технологий. Она была создана с целью привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока.

Деловая программа содержала 5 треков: «Приоритет-2030», «Наука», «Образование», «Высокие технологии», «Новые территории». В общей сложности проведено 26 мероприятий.

Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательств

В рамках Форума был дан старт Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства, организатором которой выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

Программа в 2021 году запускается в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке – в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях. Проект состоит из пяти основных блоков: обучение и акселерация проектов, система наставничества, создание клуба молодых предпринимателей, проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых предпринимателей, а также финансовая поддержка проектов. Программа выстраивается в комплексную траекторию развития: от изучения основ предпринимательской деятельности до поддержки в масштабировании и развитии бизнеса.

Сообщество Friends for Leadership

Во Владивосток приехали участники из более чем 20 стран АТР, которые были отобраны по итогам проведенного конкурса под эгидой ООН вместе с партнерами в лице Фонда Росконгресс, Информационного центра ООН в Москве, Офиса ООН-75, ТВ БРИКС и Центра международного продвижения, а также в рамках президентской программы «Новое поколение» Россотрудничества.

Молодые лидеры на Форуме представили свои проекты в сфере устойчивого развития до 2030 года, а также идеи, направленные на локальное посткризисное восстановление. В рамках работы на ВЭФ-2021 делегаты встретились с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, рассказав о своих инициативах, имеющих потенциал к масштабированию на территории Российской Федерации и в странах СНГ.

Молодые лидеры также выступили в роли спикеров основной деловой программы и программы молодежного дня.

Гостиная Губернаторов

В дни работы Форума на площадке Гостиной губернаторов состоялось более 60 встреч с участием глав Еврейской АО, Чукотского АО, Сахалинской области, Республики Якутия, заместителя губернатора ХМАО, делегации Японии, Индии, послы Индии, Мьянмы, Мальты, ЮАР и Финляндии, и др. Также прошли ряд деловых мероприятий, в числе которых: Заседание клуба губернаторов, посвящённое теме "Россия - страна возможностей"; Благотворительный онлайн-аукцион «Искусство против бед», направленный на адресную помощь художникам, пострадавшим от природных бедствий; Invest Cocktail «Инвестиции в новой реальности». Основная тема встречи — «Инвестиции в новой реальности». Ключевой спикер Invest Cocktail Дмитрий Брейтенбихер, глава BTБ Private Banking, модератор дискуссии Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia, вместе с гостями мероприятия обсудили состояние финансового рынка в условиях пандемии, настроения инвесторов, возможность рисков, актуальные инструменты инвестиций в период нестабильности и сформулировали прогнозы развития индустрии на ближайшее время.

Генеральным партнером Гостиной губернаторов выступила компания - АК «Алроса» (ПАО), партнерами стали: АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы», Российский фонд прямых инвестиций, ПАО «ТрансКонтейнер».

Roscongress Club

В рамках Форума традиционно продолжил свою работу Roscongress Club – особое закрытое пространство для общения представителей деловой, интеллектуальной и политической элиты. Одним из самых ярких событий клуба стал организованный совместно с медиахолдингом «Русская Медиагруппа» Public Talk на тему «Creative & Business. Креативная экология. Интересно и просто о целях устойчивого развития». Мероприятие объединило на своей площадке популярных звезд российской эстрады, признанных экспертов креативной индустрии, ведущих экологов, представителей шоу-бизнеса и известных блогеров, среди которых: управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, заслуженный артист Российской Федерации, российский певец и киноактёр Дима Билан, заместитель директора по экологическому просвещению и связям с общественностью Кроноцкого государственного заповедника Татьяна Гульбина, финалистка конкурса «Мисс Русское Радио» 2019, титул – «Мисс Экология» Дарья Щетинина.

Золотой партнер Roscongress Club в рамках ВЭФ - международная энергетическая компания «Эквинор» (Equinor).

Гостиничное размещение участников ВЭФ-2021

Организаторы подготовили более 5,7 тысяч гостиничных номеров для участников, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций в более чем 20 гостиницах. Из них 1,7 тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще около 4 тысяч – на территории кампуса ДВФУ.

Транспорт

Неизменным партнером Форума в качестве «Официального автомобиля Форума» выступил «Хендэ Мотор СНГ». Создана обширная шаттл-система сообщения, соединившая аэропорт, морской вокзал, гостиницы города Владивосток с площадкой проведения мероприятий Форума – ДВФУ.

Волонтеры

В работе Форума приняли участие порядка 650 волонтеров из Владивостока, а также делегация лучших волонтеров Петербургского международного экономического форума – 2021. Основная задача волонтеров – оказание сервисной поддержки участникам.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность участников

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке VI Восточного экономического форума были организованы меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.

Участники и представители СМИ должны были пройти процедуру ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в одном из специализированных пунктов. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 являлся обязательным условием участия в мероприятиях Форума.

На самой площадке проведения ВЭФ также были организованы дополнительные меры безопасности. В частности, проводилась дистанционная термометрия. На территории Дальневосточного федерального университета работали рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха. Также проводилась сухая и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Участников, сотрудников и волонтеров Форума обеспечили средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Автомобили, осуществляющие логистику гостей ВЭФ, проходили специальную обработку антибактериальными средствами после каждой поездки.