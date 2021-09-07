Известный врач назвал популярный продукт, вызывающий рак кишечника

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, который может стать причиной развития рака толстого кишечника. По его словам, речь идёт о чрезмерном употреблении красного мяса во всех его разновидностях, передаёт РИА Новости.

«Это и колбасы, и ветчина, и сардельки, и бекон, и сосиски. Также в этом список входят свинина, говядина и баранина», – пояснил врач.

При этом Мясников подчеркнул, что онкологи официально рассматривают красное мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Среди других факторов риска рака кишечника доктор назвал наследственность и язвенный колит. Кроме того, он посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни, регулярно делать колоноскопию, но после 50 лет, так как до этого возраста заболевание встречается крайне редко.

Ранее сообщалось, что известный российский врач, главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин назвал симптомы приближающегося рака толстой кишки.

По словам специалиста, предвестником онкологического заболевания кишечника являются полипы, которые можно выявить только при помощи колоноскопии,

«Надо понимать, что рак на пустом месте никогда не возникает, – пояснил специалист. – Это всегда путь длительных перестроек, длительный воспалительный процесс, когда под воздействием различных факторов появляются злокачественные клетки».

