Курс доллара: рубль падает на фоне дешевеющей нефти

Рубль снизился на торгах во вторник на фоне негативной реакции мировых рынков и следуя за падающей в цене нефти.

Утром 7 сентября пара доллар-рубль открылась на Мосбирже возле 72,97, а пара евро-рубль по 86,60. В 16:30 мск «американец» ещё укрепился, достигнув уровня 73,28 рубля. Подрос и европеец – единая валюта ЕС стоила в это время 86,82 руб. Между тем индекс DXY за тот же период с 92,11 пункта укрепился к 92,21.

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС в начале сегодняшних торгов рубль умеренно повышался вслед за нефтью. Однако вскоре внешний фон стал ухудшаться, котировки «чёрного золота» пошли вниз, что вызвало резкое падение российской валюты.

«В результате рубль днём обновил недельный минимум. При этом глобальные площадки и мировые цены на нефть, которые поначалу росли на фоне превысивши прогноз данных по торговому балансу КНР, перешли к снижению, потянув за собой и рубль. Дополнительное давление на него также оказало быстрое снижение развивающихся валют, начавшееся утром из-за активного роста доллара», – рассказал Бабин.

В свою очередь Евгений Линчик из «Сбер Управление активами» отметил, что «чёрное золото» по-прежнему очень сильно зависит от темпов распространения COVID-19 в мире и, в частности, КНР. Также глобальные игроки находятся в ожидании возобновления добычи и работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана «Ида».

«Каких-то важных событий и публикаций в поддержку рубля мы сегодня не ждём. Но уже завтра ситуация может поменяться, чему будет способствовать начало аукционов Минфина. В этой связи наш целевой краткосрочный диапазон по паре доллар-рубль составляет 72,50-74,00 руб.», – заявил аналитик Сбербанка.

