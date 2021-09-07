Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

В понедельник, 6 сентября рубль скорректировался вниз на фоне низкой активности валютных площадок из-за праздничного выходного в США, а также негативно реагируя на дешевеющее «чёрное золото».

Открывшись вчера утром возле 72,80 к доллару и на отметке 86,45 – к евро, в 17:00 мск «американец» пошёл вверх и достиг уровня 72,96 руб. Единая валюта ЕС при этом укрепилась до 86,56 руб.

К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже «россиянин» ещё просел. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,06 руб., что на 33,25 коп. дороже чем при закрытии в пятницу. Подорожал и евро, который в это же время торговался по 86,69 руб. (+28,75 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Николай Переславский из CMS Institute отметил, что несмотря на проседание, которое произошло накануне, рубль всё равно остаётся на относительно неплохих позициях. По его мнению, устойчивость национальной валюты является следствием отсутствия новых санкционных угроз со стороны Запада, а также позитивного внешнеполитического фона.

Эксперт также напомнил, что из-за празднования в США Дня труда, рынки в понедельник не работали. Поэтому ликвидность в целом была низкая. Это чревато незначительными, но всё же резкими колебаниями.

«Но благодаря тому, что мировые цены на нефть всё-таки вчера не обрушились, пара доллар-рубль завершила сессию чуть ниже 73,00», – заявил Переславский.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, вчера с самого старта торгов на Мосбирже рубль дешевел, хотя ситуация на глобальных рынках была достаточно благоприятной.

«Чёрное золото» при этом находилось под давлением. Несмотря на улучшение внешнего фона, рубль после нескольких коррекционных попыток продолжил сдавать своих позиции, напомнил эксперт.

«Давление на российскую валюту, а также других её коллег по сегменту ЕМ оказывает поступательный рост «американца». Правда, многие представители этого сектора ещё вчера утром стали восстанавливаться, часть из и вовсе вышла в плюс», – сказал Бабин.

Эксперт считает, что восходящей динамике биржевых инструментов способствовали надежды глобальных игроков на провальный отчёт по американского рынку труда, вышедший в пятницу.

«Именно он может заставить американского регулятора повременить с началом сворачивания монетарных стимулов. Если говорить о прогнозах на ближайшие дни, то следующей целью восстановления «американца» в паре с «россиянином» может стать бывшая поддержка в 73,16», – предположил Бабин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт ключевое событие

В свою очередь аналитики SberCIB Investment Research отметили, что российский рубль, который в последний день прошлой недели немного подорожал, начал новую рабочую пятидневку с падения ниже 73,00 в паре с долларом.

Как пояснили эксперты крупнейшей кредитной организации страны, ослабление нацвалюты произошло на фоне глобального укрепления «американца».

«Но вчера в США был выходной, поэтому в целом торги на Мосбирже проходили спокойно, что позволило нашей валюте удержаться на вполне приемлемых позициях. Каких-либо драйверов для движения в парах в понедельник было крайне мало. Наиболее примечательное – это индекс PMI для строительного сектора ФРГ за прошлый месяц. Но и он почти никак не повлиял на курсовую динамику, которая останется почти без движения и в ближайшей перспективе», – рассказали в Сбербанке.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» напомнил, что в первых день этой недели рубль торговался ниже уровней закрытия пятницы.

Напомним, в пятницу за рубль сыграли более слабые чем предполагалось данные по рынку труда США, которые могут заставить американского регулятора пересмотреть свои планы относительно мягкой ДКП. А это, что вполне объяснимо, может оказать поддержку нашей валюте.

Поэтому, по мнению эксперта, вчерашний неудачный для рубля день, нельзя назвать показательным.

«В понедельник в США был выходной, соответственно активность игроков была снижена. В конце же недели рубль ждёт ключевое событие – решение по ставке, которое на своём заседании примет ЦБ. Если российский регулятор, как прогнозируют многие эксперты, поднимет её на 50 б.п., то это выступит ещё одним фактором поддержки для нашей валюты», – резюмировал Голубов.