«ЛУКОЙЛ» намерен поставить на баланс 30 млн тонн нефти на месторождении Каспия

Компания «ЛУКОЙЛ» подала заявку на утверждение запасов Северо-Ракушечного месторождения в объеме около 30 млн тонн, рассказал президент компании Вагит Алекперов в интервью газете «Коммерсантъ».

«При наличии нашей инфраструктуры оно тоже будет эффективным. Будет труба на месторождение им. Владимира Филановского. Возможный срок ввода - 2028 год», - сообщил он.

Руководитель отметил хороший дебит первой скважины на структуре Титонская на Каспии и сообщил, что давать оценку рентабельности второй скважины пока рано.

«Мы сейчас заложили вторую скважину и уже начинаем поисковое бурение. Говорить о запасах сегодня сложно, потому что все-таки надо пробурить хотя бы еще одну скважину, чтобы понять, месторождение какого масштаба мы нашли», - продолжил Алекперов.

Он также отметил, что НК провела первичные переговоры с «Газпромом» в отношении Хвалынского месторождения, а в сентябре планируется встреча по развитию этого актива.

«Мы предлагаем "Газпрому" стать покупателем газа с этого месторождения, но на территории Казахстана», - пояснил глава «Лукойла». Данный газ содержит большой объем сероводорода, и тащить его более 300 км на территорию России опасно, резюмирует руководитель. Он также вилит перспективным для компании газовые проекты на Ямале, в частности будет продолжена разработка Южно-Мессояхского месторождения.

